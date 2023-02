Begin vast te tekenen: WK doodlen dit jaar in Amsterdam

Teken je altijd gekke poppetjes tijdens het bellen? Of steek je heel veel tijd in je tekeningen, maar dan vooral omdat ze heel groot zijn? Wat je stijl ook is, Red Bull zoekt je. Het WK doodlen strijkt dit jaar neer in Amsterdam en daar nemen de beste doodlelaars (niet te verwarren met de Google Doodle ) het tegen elkaar op. En er zit ook nog een techtintje aan: hun kunst wordt omgezet in non-fungible tokens (NFT’s).

Wereldkampioenschap doodlen

Het is de laatste tijd wat stil rondom bedrijven die iets met NFT’s doen, maar de blockchain is zeker nog niet vergeten. Red Bull wil dat de finalisten hun doodles omzetten in NFT’s. Of het nu iemand is die slechts wat krabbels zet op papier of juist een groot werk maakt, het heeft allemaal met doodlen te maken. Het leuke is dat we in Nederland ook echt goede doodlelaars hebben, zoals Sem Kuipers. Hij heeft eerder het kampioenschap gewonnen en daardoor gingen er deuren open die zijn carrière in een stroomversnelling hebben gebracht.

Wat dit wereldkampioenschap zo leuk maakt is dat het niet iets is waarvoor je jaren moet hebben getraind. Iedereen kan zich aanmelden. Je moet hiervoor een doodle insturen en wie weet mag jij op dat kampioenschap jouw design omgeturnd zien worden in een digitaal hebbeding, een NFT. Er zouden mensen meedoen uit vele landen: het doodle-kampioenschap wordt uitgezet in maar liefst 61 landen, waar dan vanuit de landelijke finale winnaars worden gekozen om het op het Wereldkampioenschap tegen andere creatievelingen op te nemen.