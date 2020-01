Aftellen tot de opening van De Vrienden van Amstel LIVE!

Nog even wachten maar vanaf volgende week opent de grootste kroeg van Nederland weer haar deuren in Rotterdam Ahoy. Vanwege het 150-jarig bestaan van organisator Amstel, zijn er dit jaar maar liefst 12 shows van dit legendarische muziekfeest! Begin januari maakte de organisatie bekend dat Duncan Laurence, Guus Meeuwis, André Hazes, Maan, Rowwen Hèze en Kraantje Pappie zijn toegevoegd aan de line-up van De Vrienden van Amstel LIVE.

OUT NOW! Vrienden @Guusmeeuwis en @kraantjepappie met Nacht. De 2020 versie van de welbekende hit. Nu overal te luisteren, volgende week op #VVAL2020 🎶Luister hier: https://t.co/42pqfXoQ2S ! pic.twitter.com/1abr2rJ8pQ

Programma van De Vrienden van Amstel LIVE

Duncan Laurence treedt dit jaar voor het eerst op bij De Vrienden: “Het is een ongelofelijke eer om op De Vrienden te mogen staan. Na het winnen van het songfestival is mijn carrière ontzettend snel gegaan. Dat ik ben gevraagd om 12 keer in Ahoy te staan tussen deze geweldige artiesten had ik een jaar geleden nog niet durven dromen. Ik kijk er ontzettend naar uit!”

Eerder werd al bekend dat ook Nick & Simon, Thomas Acda, BLØF, Chef’Special, Typhoon, Krezip, Snelle, Diggy Dex, Suzan & Freek, Paul de Munnik en Sunnery James & Ryan Marciano in januari in de grootste Amstelkroeg van Nederland staan.

De 22e editie van De Vrienden van Amstel LIVE vindt plaats op 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 januari én 28 januari 2020. Tijdens de 12 shows zal Amstel in de grootste kroeg van Nederland zo’n 160.000 bezoekers ontvangen.

De volledige line-up:

Nick & Simon,

Kensington,

Thomas Acda,

BLØF,

Chef’ Special,

Typhoon,

Krezip,

Snelle,

Diggy Dex,

Suzan & Freek,

Paul de Munnik,

Sunnery James & Ryan Marciano,

Duncan Laurence,

Guus Meeuwis,

André Hazes,

Maan,

Rowwen Hèze,

Kraantje Pappie

TV registratie:

Op donderdag 30 januari 2020 vanaf 20.00 uur kun je op SBS 6 nog eens nagenieten van De Vrienden van Amstel LIVE, tijdens de 3 uur durende uitzending zie je optredens van artiesten en unieke beelden backstage.