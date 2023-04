WTF?!? ‘Supportersgeweld’ bij Snooker

De afgelopen weken zijn supportersrellen, vuurwerk ‘veldbestormers’ en het gooien van aanstekers, bier en batterijen naar spelers weer volop in het nieuws. Het een terugkerend fenomeen in het voetbal en we slagen er maar niet in dat voorgoed uit te bannen. Zelf heb ik niet veel met voetbal. Ik kijk liever naar het WK Snooker. Daar hebben ze van al dat gedoe geen last. Nou… tot maandagavond dan, toen ineens twee malloten het veld… uhmm… de tafels van het WK Snooker in de beroemde Crucible (Sheffield) bestormden.

Tafelbestormers met oranje poeder

What The F&%k! Dat was letterlijk het eerste dat door mijn hoofd schoot toen ik het live, op tv, zag gebeuren. De avondsessie was net gestart. Joe Perry en Robert Milkins waren goed en wel onderweg in hun eerste frame van de best-of-19 partij in de eerste ronde van het WK. Ineens is daar een of andere malloot die op de tafel springt en een zakje met oranje poeder opentrekt en uitstrooit over de tafel. De spelers en scheidsrechter, maar ook alle andere toeschouwers waren heel even letterlijk met stomheid geslagen.

Tegelijkertijd trachtte een tweede vandaal op de andere tafel in de zaal te springen. Daar speelden op dat moment Mark Allen en Zhengyi hun eerste ronde partij. Deze onverlaat had echter niet gerekend met het kordate handelen van de Belgische scheidsrechter van die wedstrijd, Olivier Marteel. Nog voordat de vandaal goed en wel een voet op de rand van de tafel had liggen, werd hij door de Belg getackeld en kort daarna door beveiligers afgevoerd. En dat alles was dus live op tv te zien.