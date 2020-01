​Voor op je watchlist: Devs, van het brein achter Ex Machina

Ze wordt gespeeld door Sonoya Mizuno (Crazy Rich Asians) en ze is een vrouw die zich niet zomaar met een kluitje het riet in laat sturen. Ze is zelf ook developer bij dat bedrijf, wat de kwestie natuurlijk nog interessanter maakt. Er beloven daarnaast veel bekende gezichten in de miniserie voorbij te komen: Alison Pill (American Horror Story: Cult), Stephen McKinley Henderson (Lady Bird) en Zach Grenier (The Good Wife) bijvoorbeeld.

Nick Offerman kenden we vooral van zijn grappige rol als Ron Swanson uit Parks & Rec, maar in de nieuwe serie Devs is hij wel even wat anders. Hierin speelt hij namelijk de ietwat gestoorde CEO van Amaya, een hypermodern techbedrijf. Eentje waar een jongeman werkte die vervolgens nooit meer werd teruggezien, maar waarvan de vriendin op zoek gaat naar antwoorden.

Alex Garland en Ex Machina

Wat ons zo doet uitkijken naar de serie, dat is dat hij veel overeenkomsten lijkt te vertonen met een eerder project van regisseur Garland. Het is net als Ex Machina een project met een duistere ondertoon en een heleboel technologische snufjes met daarbij de nodige ethische vragen (of het gebrek daaraan). Het gaat om een mini-serie van 8 afleveringen die wekelijks vanaf 5 maart aanstaande verschijnen. De eerste trailer is er en die is nog wat cryptisch, maar dit belooft een serie vol mysterie en plottwists te gaan worden.

In ieder geval belooft het veel te leunen op het idee dat niets toeval is en alles gebeurt met een reden. Vrije wil is een façade en alles wat we doen heeft effect. En: computers kunnen hierdoor goed de toekomst voorspellen. Computers weten in Devs zoveel, want ze moeten je verleden goed kennen om te leren wat je in de toekomst zou kunnen willen. Iets dat nu ook nu al tot op zekere hoogte gebeurt, maar flink wordt vergroot in deze aankomende reeks. Sterker nog, er wordt zelfs in de trailer gezegd dat het idee dat je ‘meedoet’ aan het leven een illusie is.