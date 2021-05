​Vijf hilarische fragmenten uit Seinfeld om je dag beter te maken

Op 14 mei 1998 keken er maar liefst 76,3 miljoen mensen in de Verenigde Staten naar de televisie. Was er een wereldramp, een belangrijk sporttoernooi of de allerlaatste aflevering van een serie vol nutteloze momenten? Het laatste dus, want op 14 mei 1998 verscheen de tweedelige, allerlaatste aflevering ooit van de serie Seinfeld. Om dat te vieren kiezen we 5 hilarische momenten uit deze ultradroge reeks die comedian Jerry Seinfeld onsterfelijk maakten.

“It’s a five” Iedereen kent wel iemand die op Kramer lijkt. Kramer komt altijd met nieuwe ‘trends’ die hij met zijn eigen vreemde brein bedenkt. Soms loopt dat goed af, maar soms ook niet. In het onderstaande fragment zie je of het Kramer lukt om succesvol het niet gebruiken van een portemonnee weet te introduceren. Jerry lijkt er in ieder geval helemaal in op te gaan:

“Maybe she is creating a buzz” In het onderstaande fragment zitten zoveel quotes die we het liefst direct op een tegeltje zouden willen laten zetten, want wanneer Jerry en zijn vrienden ongegeneerd zitten te staren naar Jane die topless is, dan komt er allerhande proza voorbij.

“I gotta let the machine get it” Het is enorm catchy, dus pas op dat je dit niet de hele dag in je hoofd hebt, maar het antwoordapparaat van George is hilarisch. Het grappige is dat Seinfeld met zijn willekeurig lijkende onderwerpen over het algemeen de tand des tijds prima heeft overleefd, maar zo’n voicemail-apparaat is wel wat ouderwets. Aan de andere kant, als je er zulke toffe nummers op maakt, dan blijven we deze ietwat gedateerde technologie graag gebruiken.

“My father is gay!” Jerry en George hingen veel samen rond en daardoor zou je er wel eens meer van kunnen denken. De reacties die de mannen hebben op hun vermeende liefdesverhouding is zo goed geschreven, dat je bijna niet zou geloven dat dit in de vorige eeuw werd geschreven.

“It’s a game of world domination” Het onderstaande fragment schreeuwt om te worden gedeeld met die veel te fanatieke vriend(in) van je die compleet van persoonlijkheid lijkt te veranderen wanneer het om bordspellen gaat. In deze aflevering van Seinfeld spelen George en Kramer een spelletje, dat ze natuurlijk veel te serieus nemen.