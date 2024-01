Tijdmachine: LuckyTV, soms keken we alleen daarvoor naar DWDD

Sander van de Pavert: de naam zegt je misschien niets, maar je hebt zijn stem wel al vaak gehoord. Soms als Willem Alexander, soms als Freek Vonk, maar altijd grappig. Hij is namelijk de man achter LuckyTV, dat helaas niet meer bestaat, maar zeker zijn stempel op ons land heeft gedrukt op zijn eigen manier. We stappen in de tijdmachine en reizen naar 2003 voor LuckyTV.

LuckyTV

LuckyTV wordt vaak gezien als iets dat vooral op De Wereld Draait Door te zien was, maar voordat de redactie van Matthijs van Nieuwkerk er lucht van kreeg, was het al te zien op de televisie, namelijk bij Vara Laat. Hij maakt de video’s sinds 2003 en daarna waren ze zelfs in JENSEN! te zien, voordat het terugkeerde naar de publieke omroep, namelijk bij De Wereld Draait Door. Dat was in 2005 en al gauw werd het een steeds grotere hit, mede omdat Sander zo slim was om bepaalde typetjes vaker te laten terugkomen.

Willy en Max is waarschijnlijk wel het beste wat LuckyTV heeft voortgebracht en het zijn de bekendste typetjes. Willy met zijn lekkere Haagse accentje, Max die hem tevergeefs probeert te remmen.. We kregen er geen genoeg van. We durven zelfs te stellen dat het koningshuis waarschijnlijk wat meer gewaardeerd werd door LuckyTV. We zagen er meer van, we kregen er een humoristische, vrolijke connotatie bij en dat alles door een jongeman die die video’s in elkaar knutselde. Hoewel, de persoonlijke favoriet op onze redactie is die van Freek Vonk: “Kutwurm!” Ja, LuckyTV-filmpjes waren niet altijd even netjes, maar dat maakte het ook wel extra verrassend.