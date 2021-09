The Matrix krijgt een derde reboot dus kies maar: rood of blauw?

Het wordt een paar maanden later dan gepland, maar de vierde Matrix film bereikt rond de Kerst de bioscopen. Dat betekent dus dat we weer mogen kiezen uit de rode of blauwe pil. Voor wie de eerste Matrix niet gezien heeft zal dat misschien wat raar klinken. Hoewel, de uitdrukking ‘take the blue or red pill’ is de afgelopen 22 jaar, na het succes van de eerste Matrix, ook buiten de film regelmatig opgedoken. En dat terwijl hij in de film maar één keer gebezigd wordt. Een beetje zoals ‘Harry, hol schon mal den Wagen’ uit Derrick, maar nu dwaal ik af. Het lijkt wel de Matrix…

Rode of blauwe teaser?



Hoe dan ook, er zijn twee nieuwe teasers van de Matrix 4: Resurrections online verschenen. Op de website ‘The Choice is Yours, What is The Matrix?’ kun je, uiteraard, voor een blauwe of rode pil kiezen. Net als in de film. Echter, anders dan het verhaal duik je ongeacht de keuze die je maakt in dit geval altijd in een teaser voor nieuwe Matrix film. Een leuke twist is dat de kijker in beide teasers wordt verteld dat je misschien wel denkt dat het nu – en dan het actuele tijdstip – is, maar dat de werkelijkheid toch écht anders is. En om het helemaal af te maken krijg je, afhankelijk van het moment van de dag, voor zover ik het heb kunnen achterhalen, ook nog eens een iets andere trailer te zien. In totaal zijn er zelfs honderden, of misschien wel duizenden varianten, wie weet/ Tsja, de Matrix hè… In de video's hieronder zie je er een paar.