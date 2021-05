​TBBT-dag: Komt The Big Bang Theory ooit nog terug?

Het is vandaag precies twee jaar geleden dat de allerlaatste aflevering van The Big Bang Theory op televisie kwam. De sitcom die draait om een boel geeky jongemannen en hun vriendinnen (die niet allemaal even nerdy zijn), was enorm populair. 23 miljoen mensen zagen die laatste aflevering ‘live’, maar inmiddels hebben veel meer mensen het gezien. Net als de rest van de serie, die maar liefst 12 seizoenen beslaat. De grote vraag is natuurlijk of The Big Bang Theory ooit nog terugkeert.

De cast schijnt overigens pas heel laat te hebben gehoord dat het gedaan was met de serie na het twaalfde seizoen. Het was dan ook eigenlijk het plan om er nog twee jaar aan vast te plakken, maar Jim Parsons stopte ermee.

Het was echter wel een schok om te horen dat het ging stoppen, want het filmen aan het twaalfde seizoen was al in volle gang toen werd besloten dat dat seizoen het laatste zou worden. Hoewel het einde van The Big Bang Theory op zich redelijk goed de eindjes aan elkaar knoopt, merk je als kijker wel dat het wat gehaast en haast gekunsteld voelt.

The Big Bang Theory reünie

Wat wel opmerkelijk is aan het feit dat het juist de man achter Sheldon Cooper was die wilde stoppen: hij is namelijk ook de enige van de cast die op dit moment nog een baan heeft die alles te maken heeft met The Big Bang Theory. Hij doet namelijk de voice-over van een serie die je nu veel op televisie ziet in Nederland: Young Sheldon, een spin-off over Sheldon in zijn kindertijd.

Echter is hij ook degene die zegt dat je nooit nooit moet zeggen en dat het dus niet onmogelijk is dat die dertiende en veertiende seizoenen toch nog worden gemaakt. Hoogstwaarschijnlijk zijn de grote lijnen van die seizoenen echt wel daar, het is alleen de vraag hoe je dat gehaaste einde van het twaalfde seizoen daarin laat vervlechten.