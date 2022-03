Spotify Car View wordt Car Mode

Eind vorig jaar maakte Spotify bekend dat het stopte met de de zogenoemde Car View versie voor gebruik van de dienst in combinatie met automotive interfaces zoals Android Auto en Apple CarPlay. Car View was een vereenvoudigde versie van de streaming app van Spotify waarbij alleen de afspeelknop en informatie over het nummer dat afgespeeld werd te zien waren. Andere functies waren in Car View niet beschikbaar, zodat gebruikers tijdens het autorijden niet verleid konden worden die te gebruiken en zo hun aandacht op de weg en het verkeer te verliezen.

Alleen nog voor Android

De streaming muziekdienst gaf toen ook aan dat er vooralsnog geen vervanging op komst was. Dat lijkt nu te veranderen. ‘Gelekte’ screenshots, gepubliceerd door 9to5Google, tonen de eerste kiekjes van een nieuwe automotive interface voor Spotify, Car Mode genaamd. Vooralsnog lijkt het erop dat Car Mode alleen nog beschikbaar zal komen, als dat gebeurt, voor Android Auto.

Het meest opvallende aan de nieuwe Car Mode is dat er veel meer functies beschikbaar lijken te komen. Op de screenshots is te zien dat gebruikers nu wel gemakkelijk kunnen bladeren door nummers en playlists om te zoeken naar verschillende muziek om af te spelen. Car Mode beschikt over drie tabbladen met daarop de belangrijkste functie van de Spotify app. Daarmee lijkt Spotify het idee van de ‘veilige modus’ dus deels opzij te zetten.