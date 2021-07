Sneak Peak van The Grand Tour: Lochdown

Opgesloten in Groot-Brittannië door Covid, beginnen Jeremy, Richard en James aan een Lockdown Special om een ode te brengen aan de geweldige Amerikaanse auto's uit de jaren 70 die ze als kind in tv-shows zagen. Ook om uit te zoeken hoe het komt dat deze geweldige auto's in Groot-Brittannië nooit van de grond zijn gekomen, gezien het feit dat hun vaders allemaal in verschrikkelijke Austin Allegros reden.

Roadtrip door Schotland

Achter het stuur van een Cadillac Coupe De Ville, een Lincoln Continental, en een Buick Riviera, nemen de drie gastheren hun iconische Detroit machines mee op een roadtrip door het prachtige landschap van Schotland. En ook al zijn ze op eigen bodem, deze afsluitende reis blijkt één van hun grappigste, meest actievolle en charmantste avontuur in jaren te zijn.

Onderweg veroorzaken ze chaos in de oude straten van Edinburgh. Ze genieten van een hilarische, banden kwellende race met Abbie op het circuit, voordat ze op weg gaan om een wilde Koude Oorlog shootout uit te voeren tussen de slechtste Sovjet en Amerikaanse auto's ooit gemaakt. Ze raken ook dakloos in de Highlands na een reeks van catastrofes. Maar ze vinden nog tijd om met klassieke muscle cars een beruchte Pizza Express-reis op de proef te stellen. Nadat ze een sms'je van Mr. Wilman hebben ontvangen, passen Richard, James en Jeremy hun auto's aan en gaan ze naar de Buiten-Hebriden voor één van hun zwaarste uitdagingen tot nu toe. In het uiterste puntje van Schotland moeten ze een zelfgemaakte drijvende brug over de Hebriden bouwen, die hen en hun enorme auto's kan dragen op een gevaarlijke reis naar hun eindbestemming.

Trailer Lochdown

Deze nieuwe special van The Grand Tour is vanaf vrijdag 30 juli te zien op Amazon Prime Video. In onderstaande zie je alvast kort wat je kan verwachten van Captain Slow, Hamster en The Orangutan.