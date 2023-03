Philips onthulde 44 jaar geleden een van haar grootste uitvindingen

Het is vandaag, 13 maart 2023, precies 44 jaar geleden dat Philips een van haar grootste uitvindingen voor het eerst aan de wereld toonde. Inmiddels wordt de Compact Disc, want daar hebben we het over, nauwelijks nog gebruikt. Althans, niet waarvoor hij ooit uitgevonden is: als digitale muziekdrager. Of, zoals Philips hem introduceerde: een nieuw geluidsweergavesysteem.

De CD was een gamechanger

Ongetwijfeld hebben nog altijd miljoenen mensen op deze wereld muziek CD’s in hun kasten of op zolder liggen. In 1979 was de presentatie in ieder geval een opmaat voor wat een gamechanger bleek te zijn voor de muziek-business.

Het originele persbericht van Philips verscheen precies 44 jaar geleden in vrijwel alle nationale en internationale media. Het nieuwe ‘geluidsweergavesysteem’ was letterlijk wereldnieuws.

Philips claimde tijdens de presentatie van de Compact Disc dat de geluidskwaliteit van het nieuwe systeem vele malen beter was dan de geluidsdragers – de LP en magneetbanden zoals de cassette en bandrecorder – die op dat moment beschikbaar waren. Bovendien waren krakende, krassende en tikkende geluiden met de komst van de CD ook verleden tijd.