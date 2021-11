Nu op Netflix: De eerste akte van Arcane, een animatieserie gebaseerd op League of Legends

Afgelopen zondag is de eerste akte van Arcane, een animatieserie van Riot Games gebaseerd op het League of Legends-universum, gelanceerd op Netflix. De nieuwe serie beleefde een grootse première op Twitch, waar de eerste aflevering beschikbaar was om te co-streamen. Meer dan 1,8 miljoen mensen beleefden deze unieke livestream en hielpen Riot Games de wereld van entertainment te betreden met videogames in het hart van de ervaring.

Arcane

Arcane is geschreven en geproduceerd door Riot Games in samenwerking met de Franse animatiestudio Fortiche. Fortische zit achter verschillende succesvolle producties in het Runeterra-universum, zoals POP/STARS van K/DA, Warriors van Imagine Dragons en Get Jinxed.

De serie toont het precaire evenwicht tussen de welvarende stad Piltover en de onderwereld van het Zaun, twee plaatsen in de wereld van Runeterra die de thuisbasis is voor veel briljante geesten. De creatie van Hextech, een manier waarmee iedereen magische energie kan controleren, bedreigt echter dat evenwicht. Het is in deze gespannen sfeer dat de waarden en overtuigingen van twee zussen met een complex verleden - Jinx en Vi - op de proef worden gesteld. Hun persoonlijke strijd beïnvloedt de wereld op manieren die ze nooit hadden verwacht en is cruciaal voor het lot van Runeterra.