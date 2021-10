Nieuwe single en album van Adele op komst

Nu, zo’n zes jaar later en een scheiding verder, werkt de zangeres aan een comeback. De geruchten daarover deden al langer de ronde en feitelijk was het ook al geen gerucht meer. Knap is wel dat Adele er best goed in geslaagd is om haar nieuwe nummer, en andere informatie zoals met welke producers, en wellicht ook andere teasers, ze nu samenwerkt, goed geheim heeft kunnen houden.

Adele was zonder enige twijfel een van de meest populaire zangeressen van de zero’s en teens. Ook na haar aangekondigde afscheid werden de nummers en albums van de zangeres nog jarenlang volop verkocht en hoog in (streaming) lijstjes staan. Na het verschijnen van haar derde album maakte Adele bekend (tijdelijk) uit de showbizz te stappen om zich volledig op haar gezin te kunnen richten.

Easy on me

Op 15 oktober komt het eerste nummer, Easy on me, van het nieuwe album uit. Hoe dat album gaat heten is nog niet helemaal duidelijk. Gespeculeerd wordt over Adele 4, maar de BBC zet in op ‘30’. Daarbij baseert de Britse zender zich natuurlijk op de titels van de eerset drie albums, ‘19’, ‘21’ en ‘25’, refererend aan de leeftijd van de zangeres.

Over negen dagen weten we meer. Tot die tijd moeten de Adele fans het doen met de vijftien seconden teaser waarin de zangeres zelf even te zien is hoe ze met een auto en aanhanger op weg is naar, zo lijkt het, een nieuwe fase in haar leven.