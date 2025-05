Netflix werkt aan animatieserie ‘Clash’ gebaseerd op Clash of Clans

Clash of Clans is al jarenlang een wereldwijd fenomeen in de mobiele gamewereld. Nu krijgt het iconische spel een nieuwe dimensie met een eigen animatieserie op Netflix. De serie, simpelweg Clash genoemd, belooft een mix van actie, humor en herkenbare personages uit het spel – en dat alles verpakt in een satirisch verhaal over oorlog en vriendschap.

Van gamehit naar animatieserie

Supercell, de maker van Clash of Clans en Clash Royale, werkt samen met Netflix aan de animatieserie Clash. De productie is in volle gang en belooft een visueel spektakel te worden, met een verhaal dat zowel fans van de games als nieuwkomers zal aanspreken.

De serie volgt een overwerkte maar vastberaden barbaar die een groep buitenbeentjes bij elkaar moet brengen om hun dorp te beschermen tegen externe dreigingen. De toon is duidelijk humoristisch, met een flinke knipoog naar de strategieën, frustraties en absurde dynamiek van het spel zelf.

Bekend creatief team achter de schermen

Aan het roer van deze serie staan geen onbekenden. Showrunner Fletcher Moules was eerder verantwoordelijk voor de populaire Clash of Clans-animaties op YouTube. Het script komt van Ron Weiner, bekend van comedyseries als Futurama en 30 Rock. De animatie wordt verzorgd door ICON Creative Studio, onder meer bekend van Young Jedi Adventures.

Met deze combinatie van gamekennis, animatiekracht en comedyervaring heeft Netflix een sterke formule in handen om Clash uit te bouwen tot meer dan alleen een marketingtool voor de game.

Meer dan fanservice?

Waar veel game-adaptaties zich beperken tot fanservice of visuele pracht zonder inhoud, lijkt Netflix met Clash te mikken op een bredere doelgroep. Door satire en actualiteit te combineren met bekende gezichten uit de game, ontstaat er ruimte voor een originele vertelling die ook los van het bronmateriaal moet kunnen boeien.

Hoewel een officiële releasedatum nog niet bekend is, is de verwachting dat de serie eind 2025 op Netflix verschijnt.

Gaming content

Met de aankomende animatieserie Clash zet Netflix opnieuw in op gaming-content, dit keer met een van de grootste mobiele hits ooit als basis. Fans van Clash of Clans én liefhebbers van geanimeerde komedie kunnen hun hart ophalen. Of de serie het succes van de game kan evenaren, is nog afwachten, maar de eerste ingrediënten zijn veelbelovend.

Wat is Clash of Clans?

Clash of Clans is een mobiele strategiespel dat in 2012 werd gelanceerd door het Finse gamebedrijf Supercell. In het spel bouw je een dorp, train je legers en neem je het online op tegen andere spelers in clan-oorlogen. De combinatie van tactiek, bouwstrategieën en sociale interactie heeft Clash of Clans wereldwijd miljarden spelers opgeleverd. De game staat bekend om zijn kleurrijke graphics, verslavende gameplay en iconische personages zoals de barbaar, de tovenaar en de reus.