Netflix-kijktip: Queer Eye verveelt na 8 seizoenen niet

De serie is voor iedereen, maar dat maakt hem opmerkelijk genoeg niet voor iedereen. Niet iedereen kan de orkaan die Jonathan Van Ness heet aan, maar naast hem blijft er genoeg over om van te genieten. Dit is waarom we het niet zo vreemd vinden dat Queer Eye na acht seizoenen nog steeds heerlijk wegkijkt.

Het ritme Bij Queer Eye weet je wat je kunt verwachten. We zien de ‘probleemstelling’, dus waarom iemand hulp kan gebruiken, de mannen rijden daar opgepropt in een auto naartoe en dan halen ze eerst het hele huis overhoop voordat ze de persoon zelf stap voor stap onder handen nemen. Je weet precies wat je kunt verwachten, maar voor elk element is precies de juiste hoeveelheid tijd genomen zodat het lekker doorkijkt. Het ritme is goed, waardoor het nooit echt doodslaat.

De variatie Natuurlijk is de Fab Five niet zomaar bij elkaar gezocht: elke man heeft zo zijn eigen specialiteit. Haar/make-up, koken, huisinrichting, mode en cultuur/psyche: er zit veel variatie in de show. Je hoeft niet ellenlang te kijken hoe de hele kamer opnieuw wordt ingericht en als er kleding wordt gepast hoeven we ook niet heel lang te wachten: er zit lekker veel variatie in en het is tof dat elke man zijn eigen specialiteit heeft en je ook overtuigd bent dat ze experts zijn op dat gebied. De kandidaten De kandidaten zijn elk seizoen ook weer leuk, zeker dit achtste seizoen. Het schattige oudere koppeltje dat al 39 jaar samen is en compleet uit elkaar is gegroeid, de dame die bij de nonnen ging maar ook haar biseksualiteit wil ontdekken en de rapper die zijn leven niet helemaal op orde heeft: er zijn allemaal leuke mensen die niet de boel overnemen en die je het ook wel gunt om lekker met de mannen op pad te gaan en even een boost te krijgen in het leven.

De persoonlijkheden We zeiden het al, Jonathan Van Ness kan veel zijn, maar hij is wel hartstikke leuk. En eigenlijk is het heel fijn om hem te zien, zeker omdat je al 7 seizoenen hebt gehad om eraan te wennen dat hij zo lekker uitgesproken is in.. ALLES. Het is een beetje hetzelfde als bij de Spice Girls: als je Mel. B wat veel vond, dan kon je fan zijn van Emma. Elke persoon binnen die Fab Five heeft wel iets om leuk te vinden en zelfs als je er eentje echt niet tof vindt, dan is er genoeg over om wel van te houden. Ze zijn ook heel verschillend, en dat maakt het interessant. De lengte Een afleveringen duren niet te kort en dat is fijn, want er moet veel gebeuren en dat gebeurt ook. De 50-55 minuten die de afleveringen duren zijn helemaal goed. Het is precies de goede lengte om er een rond verhaal van te maken. Je kunt doorbingen als je wil, maar je kunt ook vrij eenvoudig stoppen, juist omdat er zo’n rond verhaal is verteld. Bovendien geven de mannen in elke aflevering tips die natuurlijk voor iedereen gelden, niet alleen voor de kandidaat, waardoor je na elke aflevering ook weer wat inspiratie opdoet. Er zijn meer redenen om Queer Eye te kunnen waarderen. Veel mannen kijken het met hun vrouwen mee, maar er zijn ook genoeg mensen die dit als hun ultieme guilty pleasure bestempelen. Wat ons betreft hoeft die pleasure helemaal niet meer guilty te zijn hoor: Queer Eye is gewoon een genot om naar te kijken, dat even wat optimisme biedt in een wereld die dat af en toe best kan gebruiken.