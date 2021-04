​Netflix geeft een fijn glimpje van de zomer met filmreel

Niet knipperen, want dan mis je wat. Netflix geeft in een razendsnelle ‘reel’ een glimpje van de zomer op de streamingdienst. Netflix heeft veel eigen films in ontwikkeling en geeft er ongeveer elke week eentje uit. In de compilatievideo laat de rode N zien wat je zoal kunt verwachten deze zomer. Daar zitten, als we af mogen gaan op de acteurs die zich aan de streamingdienst hebben gebonden, exemplaren bij met veel potentie.





Streamingdiensten

Zeker nu we nog niet weten wanneer de bioscopen weer opengaan, zijn de ogen extra gericht op streamingdiensten voor entertainment. Tegelijkertijd hebben we na al dat thuiswerken en thuis moeten blijven al veel content gekeken. De honger naar iets nieuws is groot en Netflix denkt daar prima in te kunnen voorzien. In een filmpje van drie minuten flitsen de films in razend tempo voorbij.

Zo zien we meer van Army of the Dead van Zack Snyder, maar ook van iets dat lijkt op een nogal onthullende documentaire over Bob Ross: Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed. Daarnaast is er Fatherhood met Kevin Hart, The Kissing Booth 3 met Joel Courtney en Joey King, de animatiefilm met mopshonden genaamd The Mitchells vs The Machines, The Last Mercenary met Jean-Claude van Damme, Sweet Girl met Jason Momoa, He’s All That (dat klinkt als een vrouwenvariant op She’s All That), het langverwachte The Woman in the Window met Amy Adams in de hoofdrol, Beckett met daarin de graag geziene John David Washington, Monster met A$AP Rocky, Resort to Love met Christina Milian en Skater Girl.