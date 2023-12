Massaontslag bij Spotify om hoofd boven water te kunnen houden

Dit jaar, en eigenlijk begon het al in 2022, staat toch wel in het teken van massaontslaggolven bij tech-giganten. En vaak bleef het niet bij één ontslagronde. Zo ook bij Spotify. De CEO van het bedrijf maakt vandaag in een uitgebreid nieuwsbericht bekend dat het bedrijf de komende periode voor de derde keer moet ingrijpen om de kosten te verlagen. Dit keer zal daarom afscheid genomen worden van ongeveer een op de zes medewerkers. Dat komt neer op zo’n 1500 ontslagen.

Economische groei en hoge rente de 'schuldigen'

In zijn bericht benoemt CEO Daniel EK het harde werk van de afgelopen twee jaar in een poging om van Spotify uit te bouwen tot een duurzaam en winstgevend bedrijf. Echter, door de dramatisch vertraagde economische groei en stijgende rente - waardoor geld lenen voor investeringen duurder geworden is – moet er toch opnieuw ingegrepen worden.

Ek noemt de beslissing die nu genomen moet worden een belangrijke verandering die noodzakelijk is om het hoofd boven water te kunnen houden. Of, zoals de CEO het verwoordt, ‘om Spotify op één lijn te brengen met toekomstige doelstellingen en ervoor te zorgen dat we de juiste maat hebben voor de uitdagingen die voor ons liggen’.

Uiteraard heeft de CEO er nog alle vertrouwen in, ook na deze derde ontslagronde binnen een jaar, dat de toekomst voor Spotify een rooskleurige zal zijn. Hij spreekt dan ook liever van een strategische heroriëntatie dan een stap terug. “Het omarmen van deze slankere structuur zal ons ook in staat stellen onze winsten strategischer terug in het bedrijf te investeren. Met een meer gerichte aanpak krijgt elke investering en elk initiatief een grotere impact, waardoor er meer kansen op succes ontstaan. Dit is geen stap terug; het is een strategische heroriëntatie”, aldus Daniel Ek.