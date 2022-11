Kinderserie Kabam! wint Emmy: deze Nederlanders wonnen eerder ook

Goed nieuws voor de Nederlandse film- en seriewereld. IJwater Films heeft met zijn serie Kabam! een Emmy in de wacht gesleept. De prestigieuze prijzen worden jaarlijks uitgereikt in de Verenigde Staten en gaan doorgaans naar grote shows zoals Saturday Night Live en Game of Thrones. In de International Emmy Awards is ons kikkerlandje echter in de prijzen gevallen.g uit 1978 wonnen ook ooit een Emmy. In de categorie Performing Arts hebben we ook wel eens gewonnen: Clara van Gool is een regisseur die het in 1997 won met Enter Achilles van de BBC.

Kabam! Kabam! is een serie die draait om angst. Niet op een horror-achtige manier, maar persoonlijke angst. Het is een kleuterserie die eerder al kon vieren dat het was genomineerd voor een Emmy in de kindercategorie Live Action, maar nu heeft het ook daadwerkelijk de prijs gewonnen. De KRNO-NCRV-reeks draait om de leerlingen van Meester Mo (Idriss Nabil). Elke leerling heeft een eigen angst en het is dan ook de bedoeling om kinderen te laten zien dat iedereen zijn eigen fobieën en onzekerheden heeft. Iedereen is wel eens bang, maar vaak is er wel een oplossing. Feest voor Elisabeth Hesemans en haar team, die producties uit Mexico, Australië en Singapore achter zich wist te laten. Erg gaaf ook voor de kinderen die hebben meegewerkt aan de serie: zij hebben niet alleen veel kinderen geholpen, ze krijgen met hun acteerwerk nu ook nog eens een prijs. Het is bijzonder dat Nederland een Emmy wint. Het is vaker gebeurt, maar het is zeker geen zekerheid. Waarschijnlijk is de meest beroemde Emmy-winst die van Peter R. de Vries met zijn aflevering over de verdwijning van Natalee Holloway. Dat was echter alweer in 2008 (!).

Nederlandse Emmy-winnaars We hebben ook vaker een Emmy gewonnen in de kindercategorie. Het inmiddels heerlijk gedateerde Het Zakmes bijvoorbeeld, won de prijs in 1993. Ook sommige Nederlandse acteurs hebben een Emmy op de schoorsteenmantel: Bianca Krijgsman, Maryam Hassouni, Pierre Bokma en Maarten Heijmans. De nogal vreemd getwiste en gedurfde De Grote Donorshow van BNN heeft ook ooit een Emmy gewonnen. Maar er is meer: All Stars (2000), Netwerk over Noord Korea, NOVA over Op jacht naar de Taliban en tv-spel De Vlieg uit 1978 wonnen ook ooit een Emmy. In de categorie Performing Arts hebben we ook wel eens gewonnen: Clara van Gool is een regisseur die het in 1997 won met Enter Achilles van de BBC. Zelfs cabaretier Hans Liberg heeft er één thuis, namelijk voor Liberg Zaps Himself. Kees Schouhamer Immink heeft een Emmy voor zijn bijdragen aan de televisietechniek en The Phone won in 2009 voor non-scripted entertainment. René Mioch heeft er ook één, namelijk dankzij Entertainment Experience in 2013. Ook het inmiddels van zijn voetstuk gevallen The Voice heeft een Emmy gekregen en de documentaire Invisible Cities van Joris Debeij.

Geen Hollywood, wel prijzen Het houdt nog niet op: in 2015 won de jeugdfilm Alles Mag een Emmy en Bertram van Munster won maar liefst 9 keer met The Amazing Race. Wil je nog een Emmy-winnende docu kijken met Nederlands tintje, kijk dan Omaha Beach, Honor and Sacrifice, met de muziek van Fred Vogels. In de categorie Arts Programming hebben we ook gewonnen, namelijk met Etgar Keret: Based on a True Story. De laatste Emmy die ons land won voor Kabam! is voor een virtuele representatie van een NFC-game: Chicago Bears vs. New Orleans Saints op Nickelodeon. Geen enorm Hollands onderwerp, maar wel met live graphic design door Nicolaas Westerhof en Sander Schouten. Kortom, er is enorm veel om als Nederland trots op te zijn: we kunnen mooie producties maken, ook al hebben we geen grote Hollywoodstudio’s in ons land. Dat Kabam! ook nog zo’n mooie boodschap heeft, maakt het een extra mooie winst.