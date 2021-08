Johan Cruijff Schaal bij ESPN te zien in UHD

De Johan Cruijff Schaal is aanstaande zaterdag de eerste officiële wedstrijd die ESPN uit gaat zenden in UHD. Dat betekent een aanzienlijk betere beeldkwaliteit voor kijkers die via hun tv-aanbieder toegang hebben tot het ESPN UHD-kanaal. De Johan Cruijff Schaal gaat dit jaar tussen Ajax en PSV en is tevens de afscheidswedstrijd van commentator Evert ten Napel.