In januari opent de vernieuwde VR Stripclub Escape Room: The Hangover

Als je niet te claustrofobisch bent ingesteld én wel houdt van een uitdaging in puzzelvorm, dan ben je vast wel eens in een escape room geweest. Met vrienden of familie, of als bedrijfsuitje. Al sinds 2019 (met even een dipje rondom de covid lockdown) zijn escape rooms aan populariteit aan het winnen. En er komen steeds weer nieuwe ideeën en concepten bij. Zo is inmiddels ook Virtual Reality omarmt.

The Hangover

Maar deze nieuwe escape room gaat nog een stapje verder. The Hangover escape room is dan ook de allereerste Virtual Reality Stripclub van Nederland! Het is daarmee ook de heetste escape room van het land en is dus ook gericht op een 18+ doelgroep. Rode oortjes, peepshows, seksspeeltjes en natuurlijk paaldansacts en lapdances in Virtual Reality. Deze escape room is een mix van spicy puzzels en raadsels in zowel Real Life als Virtual Reality.

De fysieke kamer is voorzien van de gaafste special-effects en meest hilarische opdrachten. De escape room speel je in Battle vorm waarbij je elkaar ook daadwerkelijk kan saboteren. Het ultieme uitje voor vrienden/vriendinnengroepen, vrijgezellenfeestjes of goede collega’s!

Deze maand heeft er een nieuwe update plaatsgevonden en in januari zullen ze de vernieuwde Stripclub Escape Room gaan openen!



Battle Royale

De escape room speel je in een “Battle Royale” editie met maximaal 16 personen tegelijk. Waarbij de groep wordt verdeeld in 2 teams die in een identieke ruimte tegen elkaar spelen. Door middel van extra puzzels kunnen de teams elkaar in de gaten houden en saboteren!

Pssst… Wat denk je bijvoorbeeld van een reusachtige “Joker” die kan worden ingebracht in het juiste “gat” om zodoende 1 minuut het licht uit te doen bij de tegenstander!! Niet doorvertellen ;)