In drie stappen een Winner Man op festivals

Het is zomer en dat betekent dat het festivalseizoen in volle gang is. Na week in, week uit op je werk te hebben gezeten -en dat heeft natuurlijk ook zijn charme-, is het nu eindelijk tijd om het beest los te laten. In het weekend die feestganger, doordeweeks netjes achter het bureau. Niks mis mee. Deze zomer worden festivals nog leuker, want je wordt toch echt uit de tent gelokt om even helemaal los te gaan, Winner Man.

De winter is altijd een sluimerperiode, maar hoe dichterbij we bij die zomermaanden komen, hoe beter. Je merkt het al als de eerste lentezon te zien is, het begint weer te borrelen. Die spanning en sensatie van het festivalseizoen. Of je nou een relaxte Lowlands-ganger bent, de salsakoning uithangt tijdens Summerbreeze, gangmaakt op Mystery Land of liever helemaal opgaat in de muziek bij Down the Rabbit Hole: voor veel mensen is er wel een festival dat een bijzonder plekje in het hart heeft.

Festivals

Het is immers op de festivals dat we alles van de werkweek even lekker los kunnen laten, onze vrienden ook heerlijk in hun element zien zijn en je onderdompelen in een heel andere wereld. Niks mis met je dagelijks leven: daar haal je voldoening uit, maar festivals zijn dat gouden randje op de zomer waar je nog jaren aan terugdenkt. Het leven is soms wat voorspelbaar en festivals zijn precies dat onverwachte avontuur dat je elke zomer weer aangaat. Nieuwe mensen, nieuwe muziek ontdekken, nieuwe ervaringen: dat is de zomer.

Nieuwe ervaringen zijn bijvoorbeeld ook de Winner Cam die op Pinkpop stond. De Winner cam daagde de bezoekers uit om een challenge te doen: de robot dansen, luchtgitaar spelen: doe je best en net als bij een NBA-wedstrijd zoekt de camera mensen die dit uitmuntend en vol overgave doen. Jij staat daar, op dat festival, volledig in je element te zijn met Ed Sheeran, Hozier of Calvin Harris. Dan is winnen op die Winner Cam een eitje, toch? Het heeft in ieder geval veel bezoekers van dat festival een goed gevoel bezorgd.

Winner Man

Geen wonder, want hun festivalbeleving kreeg per direct een goede upgrade: 120 Pinkpop-munten of weekendtickets voor Pinkpop 2025. Dat danste natuurlijk wel heel lekker weg. Grepen bezoekers net mis, dan hadden zij alsnog de tijd van hun leven op de Eurojackpot stage: The Winner Club, waar je een silent disco-feestje vierde van 10 minuten en de beste danser leuke prijzen won. Een goed feestje dus.

Wil je graag naar Bospop? Dat kan ook. Het festival biedt dit jaar een line-up met onder andere James Blunt, John Fogerty, DI-RECT, Son Mieux en.. Helmut Lotti. Ook zo’n Winner-Man, zijn naam alleen al is geluk voor het leven. Bospop is echter meer dan de line-up aan artiesten: het is een meerdaags kampeerfeest waarin je van het campingleven kunt genieten met je beste vrienden, en leuke mensen tegen het lijf loopt.