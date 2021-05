​Hoe is het nu met de winnaars van X Factor en Idols?

Exact twaalf jaar geleden was het Lisa Hordijk die de talentenjacht X Factor won. X Factor, Idols, The Voice of Holland: wat komt er eigenlijk van al die talentenjachtsterren terecht? We bespreken alle winnaars van X Factor en Idols.

Sharon Kips (X Factor seizoen 1) Alle winnaars van Idols krijgen een driejarig platencontract bij Sony BMG, maar we horen er vaak maar weinig van. Ze is veel bezig met zingen, onder andere al jaren voor de Matthäus-Passion-theatertournee. Bovendien is ze in juni 2020 moeder geworden, waardoor ze niet alleen door corona haar muzikale carrière waarschijnlijk even op een lager pitje heeft gezet.

Lisa Hordijk (X Factor seizoen 2) Lisa Hordijk is bekend als Lisa Lois. Nadat ze veelvuldig in het nieuws was omdat ze enorm was afgevallen, zong ze in 2018 ook nog de titelsong van Goede Tijden Slechte Tijden. Ze trok bovendien door Nederland met een Adele-tribute. Deze week werd bekend dat de X Factor-winnares zwanger is.

Jaap van Reesema (X Factor seizoen 3) Jaap van Reesema is niet alleen bekend omdat zijn vrouw Kim Kötter is, hij heeft eigenlijk nu pas zijn echte doorbraak (tien jaar na het winnen van het programma). Je zou je kunnen afvragen in hoeverre Jaap het programma nodig heeft gehad, maar inmiddels is hij er alsnog met zijn hitsingle ‘Nu Wij Niet Meer Praten’.

Rochelle Perts (X Factor seizoen 4) Rochelle maakt nog volop muziek, maar na haar hit Shotgun met Yellow Claw in 2013 en in 2016 Way Up en All Night Long heeft ze de hitlijsten niet meer bestegen. Na de single Mami ongeveer een jaar geleden hebben we helaas nog weinig van haar gehoord.

Haris Alagic (X Factor seizoen 5) Haris Alagic had in 2019 nog een hit met Perfect, maar verder zien we niet heel veel van hem. Hij is wel op YouTube te vinden met vrij veel nieuwe muziek.

Jamai Loman (Idols seizoen 1) Jamai is waarschijnlijk de talentenjachtwinnaar waar we nog het meest van zien. Dat komt grappig genoeg eigenlijk omdat hij juist niet meer zoveel zingt. Nadat hij Idols won heeft hij vooral musicalwerk gedaan, maar inmiddels zien we hem vooral veel als presentator. Zo presenteert hij bijvoorbeeld korte stukjes van de Idols-opvolger The Voice of Holland.

Boris Titulaer (Idols seizoen 2) Boris is een van de weinige talentenjachtwinnaars die ook daadwerkelijk keihard werkt aan zijn zangcarrière. Helaas werd hij in 2016 failliet verklaard, maar gelukkig is muziek maken gratis en dat doet Boris nog volop onder de naam Bo Saris. Hij toert binnenkort door het land met een Michael Jackson-tribute.

Raffaëla Paton (Idols seizoen 3) Ze heeft nog aan The Voice of Holland meegedaan en ze zong in de meidengroep Monroe, won in 2013 De Beste Zangers en speelde in 2017 en 2018 in de musical Hair. Verder woont Raffaëla Paton nu in Groningen, waar ze haar dochtertje opvoedt en zich laat omscholen naar ervaringsdeskundige in de verslavingszorg om jongeren te helpen.

Nikki Kerkhof (Idols seizoen 4) Nikki was toch wat meer een rocker dan een popartiest, maar helaas gooide een operatie roet in het eten. Nikki heeft meegedaan aan The Voice of Holland, maar maakt sindsdien nagenoeg geen muziek meer en is een beetje off the radar gegaan.

Nina de Hartog (Idols seizoen 5) Nina heeft helaas een nogal geflopte muziekcarrière gehad, terwijl ze wel haar best deed er te komen. Uiteindelijk is ze in 2017 gestopt met haar muziekloopbaan en doet ze Bijbelstudie in Rotterdam.

Julia van Helvoirt (Idols seizoen 6) Julia maakt nog steeds muziek, maar wel van een iets minder toegankelijk genre dan pop: Nederlandstalige volksmuziek. Ze is niet heel lang geleden moeder geworden, dus ze is volop bezig met haar gezin.