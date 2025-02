Hasbro werkt aan Magic: The Gathering-film en animated Netflix-serie

Magic: The Gathering, het iconische kaartspel dat al decennialang wereldwijd miljoenen fans heeft, krijgt een flinke uitbreiding buiten de speelmat. Hasbro heeft in samenwerking met Legendary Entertainment ambitieuze plannen: er komt niet alleen een live-action film, maar ook een geanimeerde serie op Netflix. Dit sluit naadloos aan bij Hasbro’s strategie om hun bekendste merken naar het grote en kleine scherm te brengen, zoals eerder al gebeurde met Transformers en My Little Pony.

Een live-action universum rond Magic: The Gathering

Hasbro en Legendary Entertainment willen een grootschalig live-action universum opbouwen rondom Magic: The Gathering. Het startpunt is een speelfilm, die mogelijk de weg vrijmaakt voor spin-offs en series. Hoewel er nog weinig details bekend zijn over het verhaal, is de verwachting dat de film zich richt op de diepgaande lore en de iconische personages van het kaartspel. Grote namen zoals Jace Beleren, Liliana Vess en Gideon Jura zouden zomaar een rol kunnen spelen.

Met Legendary Entertainment – de studio achter hits als Dune en Godzilla vs. Kong – aan het roer, lijkt het project in goede handen. Hasbro hoopt met deze franchise de concurrentie aan te gaan met fantasy-giganten als The Lord of the Rings en Game of Thrones.

Netflix-serie krijgt nieuwe showrunner

Naast de film werkt Hasbro ook aan een geanimeerde Magic: The Gathering-serie voor Netflix. Dit project werd in 2019 aangekondigd, met Avengers: Endgame-regisseurs Joe en Anthony Russo als uitvoerende producenten. Na verschillende vertragingen heeft Netflix de productie opnieuw opgepakt, dit keer onder leiding van Terry Matalas (Star Trek: Picard).

Volgens insiders zal de serie zich richten op enkele van de populairste personages uit het kaartspel, waaronder Chandra Nalaar, de vurige pyromancer, en Ajani Goldmane, de nobele leeuwenkrijger. Fans hopen dat de serie trouw blijft aan de rijke mythologie en magische sfeer van het spel.

Magic: The Gathering groeit verder

Hasbro’s strategie om Magic: The Gathering uit te breiden naar film en televisie is een logische stap. Met een diepgaande fantasywereld en een enorme fanbase is er genoeg potentie voor epische verhaallijnen. Of de adaptaties net zo succesvol zullen zijn als de Transformers-franchise, moet nog blijken, maar de plannen zijn veelbelovend.

Wat is Magic: The Gathering?

Magic: The Gathering (MTG) is een strategisch verzamelkaartspel dat in 1993 werd uitgebracht door Wizards of the Coast en ontworpen door Richard Garfield. Het wordt beschouwd als het eerste en meest invloedrijke trading card game (TCG) en heeft wereldwijd miljoenen spelers.

Het spel draait om duels tussen spelers, die elk een deck met kaarten samenstellen. Deze kaarten vertegenwoordigen spreuken, magische wezens en speciale vaardigheden die gebruikt worden om de tegenstander te verslaan. Om kaarten te spelen, maken spelers gebruik van mana, een magische energiebron.

Magic: The Gathering blijft zich vernieuwen met nieuwe sets en spelmechanieken, waardoor het spel na meer dan 30 jaar nog steeds groeit in populariteit. Naast de fysieke kaartspellen is MTG ook digitaal te spelen via Magic: The Gathering Arena (MTGA) en Magic Online (MTGO).

Met een uitgebreide lore, strategische gameplay en een levendige community blijft het een van de meest geliefde kaartspellen ter wereld.