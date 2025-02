Eerste trailer Jurassic World – Rebirth: een spectaculaire terugkeer naar het dinotijdperk

Cast en personages

De nieuwe film introduceert een sterke cast, met enkele grote Hollywood-namen:

Scarlett Johansson als covert operations-expert Zora Bennett, de leider van een geheime expeditie.

Mahershala Ali als Duncan Kincaid, Zora’s meest vertrouwde teamlid.

Jonathan Bailey als Dr. Henry Loomis, een paleontoloog die meer weet over de dinosaurussen dan hij toegeeft.

Rupert Friend als Martin Krebs, een Big Pharma-vertegenwoordiger met een eigen agenda.

Manuel Garcia-Rulfo als Reuben Delgado, een vader die met zijn familie schipbreuk lijdt en op het gevaarlijke eiland belandt.

Luna Blaise, David Iacono en Audrina Miranda spelen Reuben’s familieleden, die vechten om te overleven.

Ed Skrein, Philippine Velge en Bechir Sylvain als leden van de expeditie- en rivaliserende teams.

Het verhaal: wat weten we tot nu toe?

Wanneer een expeditie op zoek gaat naar genetisch materiaal van de drie grootste prehistorische wezens op aarde, stuiten ze op een geheim dat al decennia verborgen is. Dit eiland, ooit een Jurassic Park-onderzoekscentrum, herbergt niet alleen dinosaurussen, maar ook een mysterieuze ontdekking die de toekomst van de mensheid drastisch kan beïnvloeden.

Tegelijkertijd leidt een ontspoorde boottocht tot een noodlottige schipbreuk, waardoor een onschuldige familie vast komt te zitten op het eiland. Terwijl overlevenden proberen te ontsnappen aan de bloeddorstige prehistorische roofdieren, worden ze geconfronteerd met duistere wetenschappelijke experimenten die nooit het daglicht hadden mogen zien.

Regie en productie

De film wordt geregisseerd door Gareth Edwards, bekend van Rogue One: A Star Wars Story en Godzilla (2014). Het scenario is geschreven door David Koepp, die ook verantwoordelijk was voor het script van Jurassic Park en War of the Worlds.

De productie is in handen van Frank Marshall en Patrick Crowley, beiden ervaren Jurassic-franchise producenten. Steven Spielberg fungeert als uitvoerend producent, samen met Denis L. Stewart en Jim Spencer.

Wanneer verschijnt Jurassic World: Rebirth?

De film staat gepland voor een wereldwijde bioscooprelease op 2 juli 2025. Met een gloednieuwe cast, een spannende verhaallijn en indrukwekkende visuele effecten belooft Jurassic World: Rebirth een van de grootste blockbusters van het jaar te worden.

Met de eerste trailer nu beschikbaar, is de hype rond Jurassic World: Rebirth officieel begonnen.