​​Dit kun je verwachten van Netflix’ Locke & Key

Tegelijk met de mededeling dat seizoen drie van Ozark er op 27 maart aankomt is er meer nieuws vanuit Netflix: Locke & Key is de nieuwe serie op de streamingdienst. En die is voorzien van een gloednieuwe eerste trailer. Maar Locke & Key bestond al ver voor Netflix ermee aan de haal ging.



Locke & Key is een comic

Locke & Key was al een succesvolle comic-reeks voor het voor Netflix-fuore ging. Een graphic novel om precies te zijn, geschreven door Joe Hill. Eerder schreef hij Heart-Shaped Box en Horns, dat later verfilmd werd met Daniel Radcliffe in de hoofdrol. De comic Locke & Key is getekend door Gabriel Rodriguez, een Chileense artiest. De uitgever is IDW Publishing, bekend van bijvoorbeeld de comics van X-Files, Teenage Mutant Ninja Turtles, Transformers en Jem and the Holograms.