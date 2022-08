​De meest populaire spellen in streaming

Kansspelen zorgen wereldwijd voor opwinding en zijn daarom een populaire amusementsoptie. Terwijl spelers zich vroeger moesten verkleden om het casino binnen te komen, kunnen ze nu vanuit huis spelen. Een ander voordeel van online casino's is dat het geld voor reiskosten nu in het spel kan worden gebruikt. Last but not least zorgen lucratieve bonusaanbiedingen ervoor dat meer en meer klanten bij online casino's spelen. Een van de weinige redenen waarom klanten nog steeds de voorkeur geven aan stationaire casino's is het bedrijf. Lokaal raken de spelers snel in gesprek en ontmoeten ze nieuwe, aardige mensen. Vooral aan de speeltafels praten de gasten over wat er gebeurt en werken ze met elkaar mogelijke strategieën uit.



Live tafels zijn een alternatief in online casino's. Nadat het roulette-, craps- of ander tafelspel is geopend, verschijnt de tafel waaraan de croupier of dealer live dienst doet via streaming. Op deze manier is er ook online een flair zoals in het stationaire casino. Andere spelers komen ook naar de tafels. In sommige spellen kan zelfs contact worden gemaakt via chat. Naast de gebruikelijke tafelspelen die klanten kennen van regionale casino's, zijn er nog vele andere live-kansspelen online. Daarom blijven meer en meer gokkers thuis, maar dit veroorzaakt ook problemen.

Lightning Roulette

Het populairste tafelspel, ook online, is en blijft roulette. Online wordt de voorkeur gegeven aan "Lightning Roulette" omdat het meer winkansen biedt. Daarom is het uitbetalingspercentage zeer hoog. De softwareleverancier van Lightning Roulette is Evolution Gaming. De fabrikant heeft een live spel gecreëerd dat aanvankelijk bestaat uit een normale roulettetafel. De croupier aan de tafel serveert en doet aankondigingen. Het verloop van het spel is hetzelfde als aan de gewone roulettetafel. Eerst worden de weddenschappen geplaatst. Nadat de croupier zijn aankondiging heeft gedaan, wordt de bal in de kom in beweging gebracht. Een nummer wordt willekeurig gekozen. Juiste inzetten worden dan zoals gewoonlijk beloond. In Lightning Roulette zijn er nu nog meer bliksemnummers. Als een inzet wordt geplaatst op een van de bliksemnummers, wordt bonusgeld uitbetaald. De bliksemnummers krijgen ook willekeurig een verhoogde vermenigvuldiger van maximaal 500, zodat grote winsten mogelijk zijn. Dit is de reden waarom dit spel een van de populairste live spellen is. Afhankelijk van je voorkeur zijn er ook andere roulettetafels online die klassiek zijn of extra mogelijkheden hebben. Afhankelijk van het budget kan roulette worden gebruikt met kleine of middelgrote inzetten. Er zijn ook extra high roller tafels voor spelers die hoge bedragen willen inzetten.

Dromenvanger

Een ander populair kansspel van Evolution Gaming, gespeeld via streaming met echte dealers, is Dream Catcher. Het is het eerste casinospel van de fabrikant dat op een spelshow lijkt. Door de eenvoudige regels is het kansspel ook zeer populair bij beginners. Het doel is om op het juiste veld van het rad van fortuin te tikken. Het wiel is verdeeld in 54 velden en biedt zes verschillende getallen die in verschillende kleuren zijn uitgevoerd. Twee van de velden bieden de kans om een vermenigvuldiger te activeren. Nadat de klanten op een nummer hebben gewed, zet de showmaster het wiel in beweging. Als het juiste nummer is geraden, krijgen de spelers de prijs en begint een nieuwe ronde.

Gekken tijd

Dit spel, ook van Evolution Gaming, is een beetje uitdagender in vergelijking met Dream Catcher. Het biedt meer opwinding en wordt zeer gewaardeerd door ervaren gasten, omdat het veel mogelijkheden biedt. Het spel bevat ook een live presentator en een rad van fortuin met 54 vakjes. Bovendien biedt het kansspel een slot met twee rollen dat een willekeurige vermenigvuldiger bepaalt. Nogmaals, het doel is om op het juiste nummer te tikken. Naast deze winstkans biedt het rad de vier bonusspellen Cash Hunt, Coin Flip, Pachinko en Crazy Time. U kunt kiezen om in te zetten op één van de vier nummers of op één van de bonusspellen. De presentator start het rad van fortuin na de inzet, die ook de rollen van het kleine slot in beweging zet. Aangezien het kansspel functies zoals bonusrondes en vermenigvuldigers biedt, zorgt het voor grote opwinding. Klanten ontvangen relatief hoge winsten door hits, wat de reden is waarom het rad van fortuin een gewild live spel is onder ervaren online casino klanten.

Football Studio

Naast online gokkasten worden sportweddenschappen steeds populairder. Football Studio biedt een live spel aan waarbij de gasten wedden op winst voor de thuis- of uitploeg. Een commentator deelt eerst de kaarten uit. Gasten hebben de mogelijkheid om te wedden op een overwinning voor één van de twee teams of een gelijkspel. Net als bij gewone weddenschappen zijn dit de klassieke aanbiedingen voor sportweddenschappen. De thuis- en uitploeg ontvangen elk een kaart nadat de speler heeft ingezet, waarvan de waarde de winst bepaalt. Zoals bij normale kaartspelen wordt de deuce als de laagste waarde beschouwd en de aas als de hoogste. Als de gast de winst heeft geraden, krijgt hij zijn inzet verdubbeld terug. Bij een gelijkspel wordt de helft van de inzet teruggegeven als één team heeft gewonnen. Als de inzet echter op een gelijkspel was, ontvangen klanten tien keer het inzetbedrag. Omdat er in Football Studio op elk moment gewed kan worden zonder afgelastingen door weer of wind, spelen veel liefhebbers van sportweddenschappen het live spel van Evolution Gaming.

Mega Ball

Mega Ball wordt beschouwd als een alternatief voor Bingo. Er kunnen één of meer kaarten worden gekocht. Nummers worden getrokken uit een trommel door echte presentatoren en wanneer een lijn wordt geraakt, ontvangen de spelers winsten. Klanten hebben de mogelijkheid om in Mega Ball één kaart te gebruiken of een heel pak van maximaal 200 kaarten om de winkansen te vergroten. Om de inzet te kiezen, kan een kaart worden gekocht tussen tien cent en 100 euro. De gasten verwisselen de kaarten naar believen, zodat hun favoriete geluksnummers erop staan. Nadat de loterijtrommel twintig winnende getallen heeft bepaald, worden deze automatisch op de kaarten weergegeven. Wanneer een rij wordt geraakt, wordt een prijs uitbetaald en begint de volgende ronde. De twee bonusrondes bieden verhoogde vermenigvuldigers en uitgebreide kansen om te winnen. Aangezien bingo een populair kansspel is, is Mega Ball een populair spel om te spelen.

Via live streaming vinden online casino gasten een realistische sfeer. Naast de gewone tafelspelen bieden fabrikanten kansspelen aan die in het echte casino niet beschikbaar zijn. Veel gokkers hebben altijd al eens willen deelnemen aan live shows die bekend zijn van TV. Bingo is in veel regio's ook niet beschikbaar als een vast kansspel. Daarom wordt het aanbod van streaming games steeds populairder.

Photo by Jesus Loves Austin on Unsplash.