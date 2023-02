De allerlaatste film van Bruce Willis

Terwijl acteurs als Harrison Ford en Clint Eastwood in het 8e en 9e decennium van hun leven nog volop aan het werk waren (of zijn), is de acteer carrière van de pas 67-jarige Bruce Willis al enkele maanden verleden tijd. Helaas heeft de ster van films als Die Hard, Pulp Fiction en The Sixth Sense dat besluit niet helemaal uit vrije wil genomen. Dat wil zeggen, hij maakte vorig jaar via zijn familie bekend dat hij om gezondheidsredenen moest stoppen met acteren. Bruce lijdt aan afasie, een progressieve hersenaandoening die zich bij hem ook nog eens snel verslechterd.

Allerlaatste film verschijnt dit jaar

De laatste film waarin Bruce meespeelt is Assassin. Die beleeft zijn première, in de VS, op de laatste dag van maart. Willis speelt in die film een CIA agent die een black-ops militair moet rekruteren om drone technologie die in de handen van de vijand beland is, terug te halen. Of het een goede film is? Dat moet blijken. Er zal, met Bruce Willis in de hoofdrol, in ieder geval genoeg actie in zitten. Een tipje van daarvan wordt in de trailer al opgelicht.