Bring Her Back: een nieuwe horrorfilm van A24 en de makers van Talk to Me

Na het succes van Talk to Me keren de Australische regisseurs Danny en Michael Philippou terug met een nieuwe horrorfilm: Bring Her Back. De film komt opnieuw uit via A24 en belooft een intense mix van rouw, rituelen en bovennatuurlijke terreur. De eerste trailer zet direct de toon: dit wordt een van de engste films van 2025.

Nieuw hoofdstuk in een gedeeld universum

Bring Her Back volgt de jonge Andy (Billy Barratt) en zijn blinde zusje Piper (Sora Wong). Na het verlies van hun ouders trekken ze in bij hun nieuwe pleegmoeder Laura (Sally Hawkins). Al snel ontdekken ze dat Laura duistere rituelen uitvoert om haar overleden dochter terug te halen.

In het huis stuiten de kinderen op angstaanjagende visioenen en bovennatuurlijke krachten. De film duikt diep in thema’s als verlies, trauma en de dunne scheidslijn tussen leven en dood.

A24 + Philippou = horror goud

Danny en Michael Philippou braken door met Talk to Me (2023), dat wereldwijd hoge ogen gooide. Voor Bring Her Back werken ze opnieuw samen met A24, de studio achter moderne horrorklassiekers als Hereditary, The Witch en Midsommar. De broers bevestigen dat de film zich in hetzelfde universum afspeelt als Talk to Me, met subtiele hints en gedeelde demonologie.

De cast bestaat uit Sally Hawkins, Jonah Wren Phillips, Sally-Anne Upton, Mischa Heywood en Stephen Phillips. De opnames vonden plaats in en rond Adelaide, Zuid-Australië.

Positieve eerste reacties

Critici reageerden al enthousiast. Op Rotten Tomatoes scoort de film 91%. Ze prijzen vooral de beklemmende sfeer, het spel van Sally Hawkins en de verontrustende visuele stijl. Volgens recensenten combineert de film rauwe emotie met klassieke horror en levert daarmee een unieke ervaring.