​Boom Chicago organiseert Comedy Festival met Jordan Peele

YouTube staat vol met geweldige sketches van Jordan Peele en Keegan-Michael Key onder de naam Key & Peele. Veel anderen zullen Peele niet daarvan kennen, maar vooral als de regisseur van Get Out en Us. De Oscarwinnaar is zijn carrière ooit begonnen bij Boom Chicago. Hij keert terug, want Boom Chicago organiseert een Comedy Festival.



Boom Chicago Comedy Festival

Tijdens het eerste Comedy Festival van Boom Chicago schuiven er meteen grote namen aan. Naast Peele zijn onder andere Colton Dunn, Kay Cannon en Arjen Lubach te gast. Er zijn sketches, stand-up, improvisatie, workshops en zelfs een drag-comedy-lunch. Je treft hier zowel grote namen als wat kleinere, maar ongetwijfeld niet minder grappige, comedians. Ook de Speld is aanwezig om een schrijfcursus te geven.

Niet alle comedygrootheden zijn overigens in levende lijve aanwezig, want mede door corona schuiven de Q&A-deelnemers aan via Zoom. Het toffe hieraan is dat je zowel in het theater aan de Rozengracht in Amsterdam kunt deelnemen aan deze events als thuis. Het gaat dan om de Q&A’s, want de overige comedyshows zijn allemaal wel alleen fysiek in het theater bij te wonen.