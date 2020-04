​Boer Zoekt Vrouw kan zoveel beter

Het is elk jaar weer genieten. Of het nou in Nederland is of elders: de vaak heel leuke boeren die op zoek zijn naar de liefde van hun leven. Sommigen zijn daar relaxt in, bij anderen lijkt de zoektocht naar liefde meer een sollicitatieprocedure voor de bijrol van keukenprins(es). Dat zien we ook in dit seizoen en er zijn een paar dingen die de productie zou moeten doen om deze oer-Hollandse serie (die zijn oorsprong vindt in Engeland) beter te maken.



Niet zo streng zijn in opnametijden

Het is in huize Jenny de grootste ergernis van dit seizoen: boer Bastiaan. Niet alleen omdat hij nogal hoge verwachtingen heeft zonder er zelf al te veel moeite in te steken, maar om die witlof. Natuurlijk moet deze boer op het moment dat het echt moet keihard werken, en zijn uitleg over eventuele nachtvorst over zijn witlof is heel logisch. Terwijl we nu al twee afleveringen kijken naar hoe de meisjes zich stierlijk vervelen en zelfs een soort complex krijgen, vraag ik me vooral af wat de productie dacht toen Bastiaan aangaf dat hij wel constant moest werken. Had de logeerpartij niet een weekje later kunnen plaatsvinden? Waarschijnlijk hadden de dames hun tijd beter kunnen besteden én hadden we als kijkers wat spannendere televisie dan deze waiting game.