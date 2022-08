Bali: Bier, Beach en Boeing

Wie Bali als vakantiebestemming kiest gaat daar waarschijnlijk vooral heen voor de geweldige stranden, relaxen en snorkelen. Toch is er ook meer te doen, zoals het bezoeken van een verlaten Boeing 737. Uhhhm, wat?!? Ja, op het eiland staat al enkele jaren, op een veldje ergens ‘langs de straat’ een vliegtuig. Het is inmiddels een populaire toeristische attractie geworden. En nee, hij staat dus niet op of bij een vliegveld. Hoe dan?

Restaurant in wording?

Er doen verschillende verhalen de rondte over hoe de 737 op die plek terechtgekomen is. De meest gehoorde anekdote is dat een rijke zakenman het toestel daarnaartoe heeft laten ‘slepen’ met als doel er een restaurant in te beginnen. Een beetje zoals je dat soms ziet met oude trams of treinstellen, maar dan een paar maten groter.

Overigens gaat het verhaal dat de Boeing 737 niet in één stuk op het veld terechtgekomen is. De kist zou voor transport uit elkaar gehaald zijn om ter plekke weer in elkaar gezet te worden. Het gerucht gaat ook dat de betreffende zakenman door zijn geld heen raakte voordat hij zijn droom van een ‘737 restaurant’ kon verwezenlijken. Geen van deze verhalen en geruchten worden overigens bevestigd door de lokale autoriteiten.