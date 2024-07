Vigorish Viper: een Chinees cybercrimesyndicaat ontdekt door Infoblox

In het onderzoeksrapport van Infoblox is te lezen hoe Vigorish Viper is ontdekt, hoe het technisch in elkaar steekt, wat de banden zijn met georganiseerde misdaad en de rol die het speelt in Europese schandalen rond voetbal sponsordeals. Enkele van de belangrijkste bevindingen:

Criminele connecties. De technologie is ontwikkeld door de beruchte Yabo Group (ook bekend als Yabo Sports of Yabo) voorafgaand aan de vermeende ontbinding van de groep in 2022. De Yabo Group wordt in verband gebracht met controverse in Europa rond het gebruik van sponsordeals bij voetbalclubs, waaronder enkele in de Engelse Premier League zoals Manchester United, om illegaal te adverteren voor ongereguleerde goksites in Azië. De Asian Racing Federation (ARF) Council on Anti-Illegal Betting and Related Financial Crime noemt Yabo "misschien wel de grootste illegale gokoperatie gericht op Groot-China" en koppelt deze groep aan moderne slavernij, waarbij slachtoffers worden gedwongen gokdiensten te ondersteunen.

Europese sportcontroverse. De Yabo Group wordt in verband gebracht met controversiële sponsordeals met Europese voetbalclubs om te adverteren voor illegale goksites in Azië, bijvoorbeeld op schermen tijdens wedstrijden of op de shirts van spelers. De populariteit van de clubs, waaronder Engelse Premier League-deelnemers als Manchester United, wordt zo misbruikt om gokkers aan te trekken.

Verbonden dreigingen. Tientallen ogenschijnlijk niet-verwante gokmerken die adverteren via sponsordeals met bepaalde Europese sportteams maken gebruik van Vigorish Viper-technologie. Hoewel deze merken afzonderlijk lijken te opereren, functioneren ze meer als de takken van een franchise, wat nogmaals onderstreept hoe belangrijk een holistische kijk op dergelijke dreigingen is. Alleen DNS kan dit bieden.

“DNS-analyse heeft geleid tot de ontdekking van Vigorish Viper en is de beste methode om de infrastructuur van deze groep te monitoren. Omdat de groep zich snel aanpast, is het ook het meest effectief om Vigorish Viper via DNS te stoppen“, voegt Burton toe.