Trage installatie patches een zegen voor cybercriminelen

Kwetsbaarheden, exploits en andere veiligheidsrisico’s in software, computers en gadgets. We zijn er bijna allemaal wel eens mee geconfronteerd, of het slachtoffer van geworden. Vooral de trage, late, installatie van patches die kwetsbaarheden oplossen, blijkt een ‘zegen’ te zijn voor cybercriminelen. Dat stellen de analisten van Qualys.

In 2022 zijn door Qualys meer dan 2,3 miljard kwetsbaarheden in IT-middelen ontdekt. Bedrijven vertrouwen steeds meer op digitale middelen en oplossingen om een van hun belangrijkste doelstellingen te kunnen bereiken: het verhogen van productiviteit, en daarmee uiteraard ook de omzet en winst. Maar met dat streven en de steeds verder versnellende digitale transformatie, neemt ook het aantal kwetsbaarheden in de IT-omgeving snel op.

2,3 miljard kwetsbaarheden

Binnen het Qualys Cloud Platform werden in 2022 meer dan 13 biljoen (dat is dus een 13 met 12 nullen) gebeurtenissen onderzocht door de Qualys Threat Unit (TRU). Daaruit kon niet alleen de hoeveelheid kwetsbaarheden – 2,3 miljard – bepaald worden, maar ook inzicht in de kwetsbaarheden die voorkomen op apparaten, in de beveiliging van webapplicaties en door misconfiguratie van on-premise apparaten.

De onderzoekers keken ook naar de stand van zaken met betrekking tot cloud- beveiliging. De combinatie van deze analyses en het inzicht van TRU in de activiteiten van de cybercriminelen, zowel voor als na het misbruik van kwetsbaarheden, leverde vijf ‘risicofeiten’ op.

Snelheid en automatisering

Nog geen twee derde van de organisaties (57,7%) installeert patches die bekende kwetsbaarheden verhelpen. Gemiddeld doen deze organisaties er ongeveer een maand over (30,6 dagen) voordat de patches geïnstalleerd zijn. De gemiddelde tijd die aanvallers ‘nodig hebben’ om een kwetsbaarheid te misbruiken is echter minder dan drie weken (19,5 dagen). Kortom het snel installeren van patches is essentieel om de aanvallers voor te zijn.

Volgens het onderzoek werden geautomatiseerde patches 45 procent vaker en 36 procent sneller geïmplementeerd dan handmatige patches. De geautomatiseerde patches werden binnen 25,5 dagen geïmplementeerd, terwijl dit voor handmatig gepatchte kwetsbaarheden 39,8 dagen in beslag nam. Het patchpercentage voor de geautomatiseerde set was 72,5 procent, vergeleken met 49,8 procent voor de handmatige set.

"Aanvallers maken er hun werk van om de kwetsbaarheden en zwakheden binnen de omgeving van hun slachtoffers te kennen, waardoor het machtsevenwicht in hun voordeel kan verschuiven", zegt Chantal 't Gilde, managing director Benelux & Nordics van Qualys.