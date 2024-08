TeamViewer heeft een groot cybersecurity-probleem

Als je een kantoorbaan hebt, dan is de kans groot dat je TeamViewer wel kent. Het is een manier waarmee een IT-helpdesk je computer kan ‘overnemen’. Echter blijkt dat TeamViewer zelf is overgenomen, en niet op een positieve manier.

TeamViewer gebruiken is altijd een beetje magisch. Je zit gewoon achter je computer en net als zo’n piano waarvan de toetsen uit zichzelf bewegen, gaat je muis ineens naar allerlei kanten op je scherm, klikt dingen aan, terwijl jij je handen er mijlenver vandaan hebt. Dat is TeamViewer, het is een systeem waarmee je anderen toegang geeft om jouw computer te gebruiken op afstand. Alleen kampt het met een groot beveiligingsprobleem.

APT29

Security-onderzoekers zeiden al dat het bedrijf een probleem heeft met een bepaalde hackersgroep die ze maar niet met rust laat. Het zou gaan om APT29, dat ook bekendstaat als Cozy Bear en het bekende Midnight Blizzard. Er is eind juni inderdaad een abnormaliteit gevonden in het interne IT-platform van het bedrijf, geeft het aan, maar dit zou volledig onafhankelijk draaien van de productie-omgeving. Hierdoor verwacht het bedrijf dat er geen klantdata op straat ligt.

Security-experts zijn het daar niet zo mee eens. Althans, ze stellen dat de security van het bedrijf niet in de haak is. Cybersecurity-bedrijf NCC Group moest TeamViewer vertellen dat er een groot beveiligingsprobleem zit in de software. “Op 27 juni 2024 ontving Health-ISAC informatie van een betrouwbare inlichtingenpartner dat APT29 actief Teamviewer gebruikt. Health-ISAC raadt aan om logboeken te controleren op ongebruikelijk verkeer van externe desktops. Er is waargenomen dat bedreigende actoren gebruikmaken van externe toegangstools. Er is waargenomen dat Teamviewer wordt gebruikt door dreigingsactoren die banden hebben met APT29,” deelde ene Jeffrey op Mastodon.

TeamViewer

TeamViewer handelde adequaat en heeft meteen zijn response-team in actie gesteld, onderzocht wat er aan de hand is en meer. De mensen van BleepingComputer stelt echter dat statusnotificaties over de situatie nooit bij zoekmachines terechtkomen en mensen dus niet heel goed geïnformeerd worden, wat komt door meta-informatie die op de pagina van staat. Het bedrijf is gevestigd in Duitsland en heeft meer dan 640.000 gebruikers over de hele wereld. Ben je bang voor het gebruiken van deze software omdat je twijfelt of het veilig is? Met een VPN surf je anoniem en ben je bovendien beter beschermd tegen securityproblemen.

