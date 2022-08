Tandartsen betalen losgeld na ransomware aanval

De mondzorg organisatie Colosseum Dental Benelux (CDB) werd vlak voor het weekend getroffen door een ransomware aanval. Als gevolg hiervan moesten zo’n 120 Nederlandse tandartsenpraktijken hun deuren sluiten. De cybercriminelen die achter de aanval zaten, hadden zich via een van de praktijken toegang weten te verschaffen tot het netwerk van CDB en cruciale data gekaapt en versleuteld. Inmiddels is duidelijk dat de mondzorgorganisatie, behalve het doen van aangifte, niets anders restte dan het losgeld te betalen waar de cybercriminelen om vroegen.

Later deze week joelen de boren weer

Hoeveel losgeld betaald is, dat wordt in dit soort gevallen doorgaans niet bekend gemaakt, en ook nu niet. Vooralsnog blijven de tandartsboren nog wel even stil. CDB verwacht dat de problemen voor het eind van deze week opgelost zijn en de betreffende tandartsprakijken hun deuren weer kunnen openen.

Het is niet honderd procent zeker of de hackers ook toegang hebben tot (medische) data van klanten, maar anonieme bronnen meldden bij Tweakers wel dat er gedreigd is met het lekken van data als CDB niet tot betaling van het losgeld over zou gaan.

In de tussentijd heeft de mondzorgorganisatie patiënten met afspraken en spoedklachten de afgelopen dagen zo goed en zo kwaad als dat ging geprobeerd te helpen door ze naar andere tandartspraktijken door te verwijzen.

Over het verdere verloop van de cyberaanval houdt Collosseum haar klanten op de hoogte via een speciale pagina op haar website. Daar biedt het bedrijf ook haar excuses aan voor het ongemak. "Zodra wij meer feitelijke informatie over dit incident hebben, houden we u op de hoogte. Wij betreuren ten zeerste dat met deze cyberaanval onze zorgplicht voor onze patiënten zo ernstig verstoord is. In onze praktijken bieden wij persoonlijk onze excuses aan bij patiënten die dezer dagen ongemak ondervinden. Elk van onze collega’s zet zich gedreven en flexibel in om onze patiënten weer zo goed mogelijk te bedienen."