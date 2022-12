Smarthomemerk Eufy lost problemen niet op: verwijdert belofte

Is smarthomemerk Eufy zijn eigen graf aan het graven? Het lijkt er inmiddels wel op. Nadat een security-expert genaamd Paul Moore melding aan het bedrijf deed dat zijn zogenaamd alleen lokaal opgeslagen beelden gewoon in de cloud te zien waren, er ook door iedereen, heeft het merk van Anker besloten om niet te kiezen voor een verbetering van zijn werk. Het heeft de belofte simpelweg uit zijn communicatie en beleid verwijderd.

Eufy breekt belofte

Het communiceert hier niet heel actief over, het heeft gewoon een update naar de app gestuurd. Erg kwalijk, want juist Eufy was een smarthomemerk dat zich hierin onderscheidde van de rest. Bovendien zijn de producten van het merk wat hoger in prijs, mede door die mogelijkheid om je camerabeelden lokaal op te kunnen slaan. Qua privacy is het een gevaar om beelden die zijn opgenomen op jouw terrein in de cloud te zetten. Een hacker kan er zo toegang toe krijgen.

Bij Eufy bleek dat echter niet het enige euvel, want niet alleen hackers konden toegang krijgen tot je beelden. Het was kinderlijk eenvoudig om in de browser de beelden van een ander te bekijken. Iets wat de security-expert in geur en kleur vertelde en liet zien in zijn Youtube-video. Hij gaf nadien goede gesprekken te hebben gehad met het bedrijf, maar blijkbaar zijn dit geen gesprekken geweest die goed waren voor de privacy.