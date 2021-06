Nederlandse politie in 2017 gehackt door Russische veiligheidsdiensten

Dat veiligheidsdiensten tegenwoordig via het internet en met behulp van hackers bij overheidsinstanties van andere landen inbreken is niet nieuw. Het is een vorm van spionage die met de komst van het internet en de connected wereld dagelijkse kost geworden is. De Volkskrant sprak met een viertal bronnen die claimen te weten dat de Russische veiligheidsdiensten in 2017, midden in het onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17, ingebroken hebben bij de systemen van de Nederlandse politie.

Toegang via server Politieacademie

Volgens de krant waren de Russen er in geslaagd tot diep in de systemen van de politie door te dringen. Die toegang kregen zij door gebruik te maken van een gehackte server van de Politieacademie. Of, en zo ja wat, de veiligheidsdiensten van Putin en zijn ‘henchmen’ gestolen hebben, of waar ze naar op zoek waren, is niet bekend. Daar is volgens de bronnen op het moment van de hack ook weinig aandacht aan besteed omdat alle aandacht in eerste instantie erop gericht de inbrekers uit de systemen te weren.

De hack kwam aan het licht dankzij inlichtingen van de AIVD. De politie zelf was tot op dat moment zelf nog niet op de hoogte van de cyberinbraak. De bronnen van de Volkskrant zijn, naar eigen zeggen, bekend met het onderzoek naar de actie van de Russische veiligheidsdiensten.