Digitaal geweld via stalkerware toont weinig tekenen van afname

Dit jaarlijkse rapport onthult dat 29.312 unieke personen wereldwijd werden getroffen door stalkerware in 2022, wat slechts een lichte daling betekent ten opzichte van de 32.694 gebruikers die in 2021 werden getroffen. In Europa bedroeg het totale aantal getroffen gebruikers in 2022 3.158, met als drie meest getroffen landen Duitsland (737), Italië (405) en Frankrijk (365). Nederland staat in de top 10 met 154 gevallen.

In 2022 waren bijna 30.000 mobiele gebruikers wereldwijd het doelwit van stalkerware (geheime observatiesoftware die door huiselijk geweldplegers wordt gebruikt om slachtoffers te volgen), zo blijkt het meest recente State of Stalkerware-rapport van Kaspersky Lab .

Na een aanhoudende neerwaartse trend in de twee jaar voorafgaand aan 2021, die verklaard zou kunnen worden door de unieke omstandigheden die tijdens de lockdown werden gecreëerd, benadrukt de relatieve stabiliteit in aantallen tussen 2021-2022 de wereldwijde schaal van digitale stalking en suggereert dat het probleem niet vanzelf verdwijnt.

Uit het rapport blijkt dat Rusland (8281), Brazilië (4969), India (1807), Iran (1754) en de Verenigde Staten van Amerika (1295) de top vijf vormen van landen in de wereld waar stalkerware het meest voorkomt.

In totaal ontdekte Kaspersky stalkerware in 176 landen over de hele wereld, waaruit blijkt dat digitale stalking een wereldwijd fenomeen blijft dat alle landen treft.

Digitaal geweld en de noodzaak om op te treden

Dr. Leonie Maria Tanczer, universitair hoofddocent aan het University College London (UCL) en hoofd van de UCL Gender and Tech Research Group wijst op de relevantie van het onderzoek van Kaspersky: "Het is cruciaal om data over stalkerware beschikbaar te hebben, omdat kwantitatief bewijs over de omvang en aard van door technologie mogelijk gemaakte vormen van dwang en controle beperkt blijft. Hoewel het rapport alleen inzicht biedt in mobiele gebruikers die de IT-securityoplossingen van Kaspersky gebruiken, kunnen we verwachten dat de volledige omvang van het gebruik van stalkerware veel groter is. Dit zijn dan ook zorgwekkende maar nuttige cijfers die kunnen helpen om onderzoek, industrie en praktijk te stimuleren om de ontwikkeling van zowel juridische als technische risicobeperkende strategieën te versnellen die niet alleen de detectie maar ook de inzet van observatiesoftware vergroten."

Coalition Against Stalkerware



Kaspersky Lab werkt samen met deskundigen en organisaties op het gebied van huiselijk geweld, variërend van slachtofferhulpdiensten en daderprogramma's tot onderzoek en overheidsinstanties, om kennis te delen en zowel professionals als slachtoffers te ondersteunen. Het bedrijf is medeoprichter van de Coalition Against Stalkerware, een internationale groep die zich inzet om stalkerware aan te pakken en huiselijk geweld te bestrijden.

Het volledige rapport over de State of Stalkerware lees je op Securelist.