Cybercriminelen richten zich steeds vaker op mobiele gebruikers

Je zou zeggen dat met alle waarschuwingen over spam, phishing, mal- en ransomware bijna iedereen nu wel op zijn hoede is. Helaas stijgt het aantal slachtoffers van deze vormen van cybercrime nog altijd. En dan met name op mobiele devices. Dat blijkt ook uit het jaarlijkse Phishing Trends Rapport. Daarvoor zijn de afgelopen twaalf maanden gegevens geanalyseerd van 500.000 mobiele toestellen in 90 landen. Doordat we tegenwoordig meer internetten op mobiele toestellen, richten cybercriminelen hun aanvallen ook steeds vaker specifiek op mobiele gebruikers.

Meer dan een verdubbeling

Het aantal mensen dat op een phising-link klikt is het afgelopen jaar meer dan verdubbeld (+ 160%). Inmiddels klikt een op de tien mobiele gebruikers wel eens op een phishing link. Een zorgelijke ontwikkeling die deels mogelijk veroorzaakt wordt door het feit dat phishing-e-mails in 93 procent van de gevallen afkomstig lijken te zijn van veilige e-maildomeinen. Ontvangers zien dan het bekende ‘slotje’ en denken dan dat het een bonafide mail, en link, betreft. Daarbij komt dat verdachte url’s op een smartphone, doordat ze een kleiner scherm hebben dan de gemiddelde laptop, pc en tablet, verkort of grafisch weergegeven worden. Daardoor zijn ze vaak moeilijker te herkennen.

Doordat phishing nog altijd vooral gezien wordt als een zakelijke e-mailprobleem, worden de meeste beveiligingsoplossingen vooral op e-mail servers en -gateways. Het is zaak dat er meer aandacht komt voor het gebruik van beveiligingsoplossingen op mobiele toestellen. Daarbij komt dat cybercriminelen overgestapt zijn van e-mail naar andere kanalen, zoals sms, WhatsApp, Messenger, Instagram en LinkedIn. Diensten en apps die gebruikers vertrouwen en waar ze dan ook eerder op een phishing-link zullen klikken, zo stelt het rapport van Jamf.