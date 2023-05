Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt mogelijk datalek bij Tesla

Naar aanleiding van een tip van haar Duitse collega’s in Brandenburg is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een onderzoek gestart naar een mogelijk datalek bij Tesla. Daarbij zouden, dat meldt de Duitse krant Handelsblatt, niet alleen gegevens van klanten, waaronder ook bankgegevens, maar ook bedrijfsgegevens op straat komen te liggen. De reden dat de Duitse privacy waakhond contact gezocht heeft met de AP heeft alles te maken met het feit dat het Europese hoofdkantoor van Tesla in Amsterdam zetelt.

100GB interne Tesla data op straat

De Duitse krant kwam het lek op het spoor doordat ‘insiders’ 100GB aan data naar de krant stuurden. Die zouden afkomstig zijn uit de IT-systemen van Tesla. De persoonsgegevens van klanten die in de gestolen data zit is op sommige vlakken behoorlijk gedetailleerd. Handelsblatt spreekt over gelekte bankgegevens, maar ook, telefoonnummers en privé emailadressen. Daarnaast staan ook veel persoonlijke en zakelijke gegevens van Tesla medewerkers in de gelekte of gestolen data. Zoals Burgerservicenummers en salarissen. Ook van Elon Musk zelf.

4000 klachten over de Autopilot

Bij de gestolen data zouden ook bedrijfsgeheimen van Tesla zitten, waaronder informatie over klachten van klanten over hun Tesla. Daaruit blijkt dat er bij de EV-fabrikant ongeveer 4000 klachten binnengekomen zijn van Tesla-rijders die problemen hebben met de autopilot van hun bolide. Zij klagen met name over het onverwacht remmen of versnellen van de auto.

Normaliter maken fabrikanten dergelijke informatie – over het aantal klachten met betrekking tot een mogelijk (technisch) probleem – nooit openbaar. Het is niet alleen concurrentiegevoelige informatie, maar het kan ook voor juridische problemen zorgen wanneer blijkt dat een fabrikant klachten negeert of afzwakt en het probleem opzijschuift.

Of de AP na het nu gestarte eerste oriënterende onderzoek over gaat tot een diepgaander onderzoek, dat mogelijk kan leiden tot sancties (boetes) aan het adres van Tesla, dat is op dit moment nog niet bekend.