Dit is de eerste trailer van ​Jackass Forever

Weer samen zijn met je beste vrienden, dat is net zo mooi als een perfect uitgevoerde trap in de ballen. De jongens van Jackass keren terug met opnieuw een hele lading hilarische, extreme, absurde en soms levensgevaarlijke stunts. Hierbij krijgen zij hulp van een aantal interessante nieuwkomers. In Jackass Forever gaan Johnny en het team nog verder dan ooit.

De film draait vanaf 21 oktober a.s. in de bioscoop. Regie is in handen van Jeff Tremaine, productie verzorgt hij samen met Spike Jonze en Johnny Knoxville. Met als uitvoerend producenten: Shanna Newton en Greg Iguchi.