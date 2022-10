​Zo zorg jij voor een tevreden en ijzersterk team op de werkvloer!

Er zijn waarschijnlijk maar weinig personen in leidinggevende functies die er niet naar streven hun team zo gelukkig mogelijk te maken. De vraag is wat er nodig is om werknemers op den duur gemotiveerd te houden?



Vooral in deze tijd, waarin de meeste mensen lange uren maken en een overweldigende hoeveelheid verantwoordelijkheden hebben, kun je een aantal acties ondernemen om ervoor te zorgen dat je teamleden gelukkig zijn. Denk aan bijvoorbeeld een goed kerstpakket of juist een ondersteunende houding richting je personeel. Hieronder volgt een lijst van de dingen die ervoor zorgen dat jij kunt rekenen op een tevreden en ijzersterk team op de werkvloer!

Definieer rollen en taken

Het toewijzen van taken en rollen is het eerste wat gedaan moet worden om een productief en samenhangend team op het werk op te bouwen. Iedereen is zich dan bewust van zijn of haar rol en de verwachtingen die aan hem of haar worden gesteld.

Het is mogelijk om rollen toe te wijzen op basis van iemands talenten, zijn of haar ervaringsniveau, of gewoon de persoon die het meest geschikt is voor het betreffende werk. Het toewijzen van verantwoordelijkheden en ervoor zorgen dat iedereen op schema blijft, wordt veel eenvoudiger als de rollen zijn vastgesteld.

Niet te vergeten: teamuitjes en kerstcadeaus

Kerstmis is een mooie gelegenheid om je personeel te laten weten hoeveel je hen waardeert als leden van je organisatie. Je collega's en werknemers een kerstpakket of drankgeschenken van je bedrijf geven is een slimme manier om te laten zien hoeveel je hun harde werk en toewijding gedurende het hele jaar waardeert.

Je kunt op een zinvolle manier laten zien dat je geeft om het geluk en welzijn van je team door ze samen mee te nemen op een leuk uitstapje. Je kunt bouwen aan een gelukkig, sterk team dat productiever en succesvoller zal zijn in het nieuwe jaar als je de tijd neemt om je team te laten zien dat je hen waardeert en de tijd neemt om die waardering over te brengen.

Stel doelstellingen vast

Het duidelijk vaststellen van je doelstellingen is een andere essentiële stap om te nemen. Het team moet weten wat de doelen van de organisatie zijn en hoe zij kunnen bijdragen aan het bereiken daarvan. Je motivatie en concentratie op peil houden kan een uitdaging zijn zonder goed gedefinieerde doelen. Maak er een gewoonte van om de doelstellingen regelmatig te evalueren en zo nodig te herzien.

Moedig open communicatie aan

Het is onmogelijk om een gelukkig en productief team te hebben zonder open communicatie. Inspireer iedereen om zich uit te spreken en hun meningen en zorgen eerlijk te bespreken.

Dit zal helpen bij het scheppen van een klimaat dat bevorderlijker is voor samenwerking en waarin iedereen zich gewaardeerd voelt. Als er problemen zijn, kunnen in de meeste gevallen snel en effectief oplossingen worden gevonden.

Wees ondersteunend voor anderen

Iedereen in het team moet de indruk hebben dat hij of zij gesteund wordt. Als je merkt dat iemand moeite heeft met een taak, bied hem of haar dan je hulp en suggesties aan.

Het zal aantonen dat je bereid bent te investeren in het succes van het team als je dit doet. Dit zal ieders stemming positief beïnvloeden en iedereen betrokken houden. Door deze tips op te volgen kun je een gelukkig en sterk team op het werk creëren. Door samen te werken kun je grootse dingen bereiken!