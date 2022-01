​Zo krijg je je producten op Google Shopping

Als je naar een bepaald product googlet, dan poppen ze al meteen op: de producten onder Google Shopping. Als je zelf ook producten hebt die je graag aan het grote publiek wil tonen, dan kan het enorm effectief zijn om op Google Shopping te staan. Dit is hoe het werkt.



Google Shopping

Google Shopping is voor sommige mensen verwarrend: is het een winkel van Google of toch iets anders? Eigenlijk is Google Shopping net als de rest van de Google-zoekmachine: je wordt slechts doorverwezen naar de site waarop het zoekresultaat te vinden is. Alleen worden dingen op Shopping net even anders weergegeven, met meer beeld. Kortom, op Google Shopping willen staan heeft alles te maken met online adverteren. Het zijn productadvertenties die je kunt vinden binnen Google Ads.

Je zet jezelf dan ook in de etalage van de webshop via Google Ads. Het werkt via het cost per click-model, wat betekent dat Google je vermeldt, maar zodra iemand op jouw productlink klinkt, betaal je geld. Je bepaalt zelf van tevoren hoeveel jij over hebt voor zo’n klik, iets wat gaat via een veiling en dat is al mogelijk vanaf een paar euro per maand. Dit zijn de stappen die je moet nemen:

Maak binnen je Google Ads-account een Google Merchant Center-account aan Koppel die twee accounts met elkaar Maak een Google Shopping Feed en start een campagne

Je eigen producten op Google

Een Google Shopping Feed is een bundeltje met data over de producten die je op jouw website hebt staan. Dat kan in Google Spreadsheet, Excel of in platte tekst. Denk aan data over je producten zoals het merk, de prijs, de voorraad, de link waarop het product op jouw website te vinden is en de categorie binnen Google Shopping. Je kunt daarnaast bijvoorbeeld nog het materiaal of de kleur van het item toevoegen.

Zo’n feed hoef je niet per se zelf met de hand te maken, vaak schakelen mensen hiervoor een websitebouwer in als het om een flink aantal producten gaat, maar je kunt het ook zelf doen als het aantal producten wel meevalt. Er zijn overigens ook apps en WordPress-plugins die je hierbij kunnen helpen. Check ook online wat de perfecte volgorde van data is voor het type product dat je wil aanbieden.

Zelf bouwen of uitbesteden?

Sowieso is het aan te raden om het internet in te schakelen om een campagne binnen Google Shopping te bouwen. Het is ook aan te raden om Google Shopping uit te besteden. Hiermee kan een bureau je Google Shopping voor jou doen en bijvoorbeeld ook de analytics hiervan bijhouden en analyseren. Zo kun jij je blijven richten op eigen shop. En vooral op het groeien van je eigen winkel, want op Google Shopping zullen heel andere klanten je vinden.