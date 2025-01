Zo kom je bij de gesponsorde resultaten op Google te staan

Je hebt een bedrijf waar je helemaal achter staat, je wil dat iedereen het weet, maar je komt op Google niet snel voorbij. Wat doe je daaraan? Je kunt investeren in SEO (search engine optimisation), zodat je op een organische manier hoger in de zoekresultaten komt, maar je kunt ook zorgen dat je helemaal bovenaan staat door SEA toe te passen: search engine advertising. Maar, hoe pak je dat aan?

Search Engine Advertising

Search Engine Advertising is de snelste manier om bovenaan te komen in Google. Logisch ook, want je betaalt geld om op die positie te staan. Reken er dus wel op dat je kosten maakt. Echter, het is niet helemaal zoals je zou denken. Je zegt niet tegen Google: hier is 500 euro, nu wil ik een x aantal dagen bovenaan staan. Het werkt met een veiling. Aan de hand daarvan wordt de volgorde van de getoonde advertenties bepaald.

Er zijn verschillende factoren die kunnen zorgen dat je hoger komt: in principe is het wel zo dat de best betalende website het hoogst komt, maar ook de kwaliteit van je advertentie speelt een rol. Dat is misschien moeilijk beoordelen, maar daarom is het fijn dat je zoiets niet alleen hoeft te doen. Je kunt bijvoorbeeld een Online marketing bureau als weCare Media inschakelen. Daar werken mensen die de hele dag niets anders doen dan bedrijven helpen om beter voor de dag te komen op Google: zowel qua optimisatie van de website zelf als qua advertenties.

Ook als je een marketingbureau inschakelt, is het goed om in ieder geval ongeveer te weten hoe het werkt. SEA is namelijk doorgaans niet iets wat je ‘voor altijd’ aanzet. Er komen voor je het weet weer nieuwe sites bij die veel meer bieden dan jouw website, waardoor je het beste kunt gaan voor een combinatie van SEA en SEO. Je website moet goed voor de dag komen. Helaas ben je daar niet zo 1-2-3 mee klaar. Dat komt omdat Google de algoritmes nog wel eens verandert, net als de regels, waardoor je eigenlijk nooit klaar bent met je online aanwezigheid.

Marketingbureau

Zie dat vooral niet als iets vervelends: het is een leuke uitdaging om te zorgen dat mensen je kunnen vinden, en eentje die zeker loont wanneer het lukt en je ziet dat het ook daadwerkelijk zijn vruchten afwerpt. En zo moet je ook kijken naar het inschakelen van hulp: het kost wel wat om een SEA-specialist in te huren, maar deze mensen verdienen zich vaak terug, waarbij je zelf ook nog veel leert.

Een goede tip voordat je een SEA-specialist inhuurt is om in ieder geval alvast een domeinnaam te hebben en een website. Die laatste hoeft niet piekfijn in orde te zijn, maar het is wel fijn als daarmee je visie wel vast duidelijk wordt en de belangrijkste informatie aanwezig is. Dat is een mooi startpunt, waarmee je vervolgens met een specialist je online imperium verder kunt uitbouwen.

[Fotocredits – © paisorn – Adobe Stock]