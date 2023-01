Zo kies je het juiste kanaal om je boodschap over te brengen

Heb je een geweldig product gemaakt waar je volledig in gelooft, maar weet je niet goed hoe je het over de bühne kunt krijgen? Televisie, radio, social media, reclame op internetpagina’s, adverteren in (lokale) kranten: er is enorm veel keuze. Dit zijn vijf tips om te kiezen voor het juiste kanaal om jouw boodschap over te brengen.



Wat denk je zelf?

Je hebt een goed idee gehad voor een product, maar nu moet je ook nog een goed idee bedenken om dat product aan de man te brengen. Dat kost veel moeite, maar eerlijk is eerlijk: vaak weet je wel al ongeveer wat goed voelt bij jouw product. Een product dat zeer geschikt is voor tieners, dat hoef je niet in het lokale sufferdje te zetten, maar een product voor mensen die wat ouder zijn misschien juist weer wel. Waarschijnlijk heb je zelf al wel een idee van wat je goed of niet goed vindt voelen. Volg dat gevoel, maar sta ook open voor ideeën van anderen.

Mediabureau

Je hoeft het uiteraard niet allemaal zelf te bedenken. Je kunt hiervoor ook een mediabureauinschakelen. Deze mensen zijn experts op het gebied van het overbrengen van jouw boodschap. Ze helpen je bedenken welke kanaalstrategie het beste is: is je product ideaal voor TikTok, of kun je dit beter groot adverteren in een lokale krant? Je kunt zelf bedenken in hoeverre je je mediaplan aan een mediabureau overlaat of je toch zelf flink blijft sturen en meebeslissen, maar één ding is zeker: twee weten meer dan één, zeker als ze hier ook nog jaren ervaring in hebben.

Lokale media

Denk je erover om eerst wat rustiger aan te doen en je product in lokale media te presenteren? Denk dan zeker niet alleen aan een flyer neerleggen bij de lokale kroeg en misschien een advertentie in een regionale krant. Lokale media kunnen net zo goed social media zijn, omdat je hierop vrij goed regionaal kunt adverteren. Check dus zeker wat hierbij de mogelijkheden zijn, want de kans is groot dat je ook via die weg een deel van je doelgroep kunt bereiken.

Internet

Sowieso is het internet een heel waardevolle plek als je wil weten hoe je het beste je product in de kijker zet. Je kunt op social media en websites bijvoorbeeld advies inwinnen, kijken hoe de concurrentie het doet en zelf alvast onderzoek doen naar wat je verschillende opties kosten. Mocht je alsnog wel een mediabureau inschakelen, geen probleem, je weet dan in ieder geval naar wat voor een prijskaartje je ongeveer aankijkt en ook alvast wat je mogelijkheden zijn.

Outside the box

Misschien wil je een wat ouder publiek trekken of een bepaalde niche. Maak je iets voor de paardensport, dan adverteer je dat bijvoorbeeld heel goed in een magazine over paarden. Wil je jonge mensen uit je regio bereiken, dan is het misschien slim om eens helemaal outside the box te denken en te gaan voor reclame in de bioscoop. Of misschien wil je een ludieke actie doen en deze extra aandacht geven door een lokale influencer in te schakelen. Ook hierbij kan een mediabureau helpen meedenken over wat er goed bij jouw product en bedrijf past, al ben je altijd welkom om zelf met een origineel plan te komen.

[Fotocredits - relif © Adobe Stock]