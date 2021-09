Winstmarges optimaliseren met Global Amazon Repricer

Amazon is een goede plek om je producten te verkopen. Maar de concurrentie is moordend. Channable, een toonaangevende wereldwijde leverancier van oplossingen voor e-commerce, feed management en PPC-automatisering voor digitale marketeers, heeft zijn Global Amazon Repricer gelanceerd. Hiermee kun je de concurrentie overtreffen, je winstmarges optimaliseren en je prijsstrategie automatiseren. Bovendien kun je er internationaal mee groeien.

Het winnen van de Buy Box op Amazon en andere marktplaatsen is cruciaal voor het verhogen van de omzet en het optimaliseren van de winstmarges voor verkopers. Channable begrijpt dat het beheersen van de Buy Box, die meer dan tachtig procent van de omzet vertegenwoordigt, gelijk staat aan controle over de winstgevendheid. Met listings en prijzen die constant in beweging zijn, is Channable’s real-time, op regels gebaseerde Repricer volledig geïntegreerd in de Amazon Marketplace. Dit biedt de volgende voordelen:

elimineert de noodzaak van handmatige prijsaanpassingen;

houdt gelijke tred met hoogfrequente, concurrerende prijzen;

biedt verkopers volledige controle over prijsstrategieën;

werkt wereldwijd op Amazon-marktplaatsen (10+ landen in Europa en Noord-Amerika);

laat je e-commerce-bedrijf groeien.

“Amazon is een geweldige plek voor kopers en verkopers, maar de concurrentie is hevig. We zien dagelijks miljoenen prijs- en listingwijzigingen op Amazon – de meeste gericht op het winnen van de Buy Box. Met miljarden euro’s per jaar die door ons systeem gaan, vonden we het noodzakelijk om verkopers in staat te stellen de beste prijzen in real-time aan te bieden aan hun klanten om concurrerend te blijven,” zegt Rob van Nuenen, CEO van Channable.

Volgens ResearchandMarkets is de omzet van Amazon in twee jaar tijd bijna verdubbeld van 80 miljard USD in 2018 naar 154 miljard USD in 2020. Met een dergelijke groei komt er uiteraard ook meer concurrentie, maar winkeleigenaren moeten wel hun voorsprong kunnen behouden. De Amazon Repricer is daarom direct beschikbaar voor Channable-klanten en wordt aangeboden als een aparte functie voor € 59,- per maand. Hiermee worden concurrerende prijsstrategieën aangepakt, zoals:

De Buy Box : Win de Buy Box om de verkoop te verhogen door je vermelding bovenaan te houden, zelfs onder de meest concurrerende omstandigheden

: Win de Buy Box om de verkoop te verhogen door je vermelding bovenaan te houden, zelfs onder de meest concurrerende omstandigheden Concurrerende prijzen: Houd de prijzen van je concurrenten in de gaten, zodat je kunt overbieden. Wanneer jouw concurrenten hun prijzen wijzigen, past Channable de prijzen van je producten in real-time aan om klanten te winnen

Het aanbod van Channable stelt digitale marketeers, merken en online retailers in staat om hun online aanbod wereldwijd effectief te verkopen, adverteren, marketen, automatiseren en beheren. Het platform van het bedrijf met de Amazon Repricer werkt in verschillende talen zodat het in staat is om: