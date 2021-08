Werknemers bewust van beveiligingsrisico's, maar niet bang voor Cyberaanvallen

Uit onderzoek blijkt dat 79% van de ondervraagde bewust is van digitale beveiligingsrisico's maar zich er volgens hen geen zorgen over hoeven te maken omdat zij zichzelf geen interessant doelwit vinden voor cybercriminelen. Hierdoor maken zij zich nog vaak schuldig aan riskant gedrag. Het onderzoek werd uitgevoerd door ThycoticCentrify in samenwerking met Sapio Research in 15 landen (waaronder ook Nederland) onder 8000 werknemers.

De verschillen per land hoe de werknemers denken over de risico's is aanzienlijk. Zo denkt 51% van de Nederlandse werknemers dat dat er geen of een klein risico bestaat op cyberaanvallen. Japanse werknemers denken er anders over. Daar denkt twee derde van de werknemers dat een cyberaanval een hoog tot zeer hoog risico vormt. Zij gaan dan ook risicovolle handelingen hete vaakst uit te weg en klikken dus minder vaak op onbekende links en maken minder vaak gebruik van herhaaldelijk gebruik van hetzelfde wacht woord.