Werknemer minder loyaal naar werkgever

Veranderende bedrijfscultuur heeft impact op werknemer

Thuiswerken lijkt een blijver te worden. Om toch de verbinding tussen collega’s te behouden, kiezen steeds meer bedrijven voor een hybride vorm van werken; grotendeels op afstand vanuit eigen locatie en in mindere mate op een door de werkgever gefaciliteerde locatie. Organisaties lopen daarbij wel het gevaar om in te leveren op betrokkenheid en collegialiteit, zo blijkt uit het onderzoek. Zo geeft maar liefst 59 procent van de werknemers aan dat sinds de coronacrisis de verhoudingen binnen het team en de bedrijfsdynamiek aanzienlijk zijn veranderd.

Meer handreikingen en contact nodig

Niet alleen de bedrijfsdynamiek is veranderd, 43% geeft aan dat de cultuur van het bedrijf is veranderd. Dat heeft een blijvende impact en is met een hybride vorm van werken niet plots weer zoals het voor de pandemie was. De oplossingen lijken relatief voor de hand liggend:

Elkaar meer zien zou enorm helpen. 78% van de ondervraagden geeft aan dat het fysiek ontmoeten van collega’s van positieve invloed is op het werkgeluk.

Daarnaast zijn trainingen, handvatten en begeleiding vanuit werkgevers om beter hybride (en op afstand) samen te kunnen werken een mogelijkheid. Meer dan de helft van de werkenden heeft hier behoefte aan.

“Wat we al een tijd observeren is een toename van het locatie onafhankelijk en hybride werken. Voor de pandemie was dat vooral weggelegd voor digital nomads, startups, scaleups en zelfstandigen of gedurende meerdaagse seminars. Tijdens de lockdowns kwam iedereen thuis te zitten en ook nu gaan we niet meer allemaal volledig terug naar kantoor. Er is een shift naar ‘corporate nomads’, mensen die niet vanuit een vaste locatie op gezette tijden samenwerken maar elkaar wel periodiek ontmoeten om verbinding, samenwerking, kennisdeling en werkplezier te bevorderen. Dit zal zich in de toekomst alleen maar doorontwikkelen. Het is nu aan bedrijven om zich actief te focussen op het faciliteren van verbinding en een bedrijfscultuur die hybride en fysiek combineert, iets wat dit onderzoek bevestigd” - aldus Hans Meyer, managing director en co-founder Zoku.

ReConnect

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Zoku, het eerste home-office hybride concept in Amsterdam dat sinds 2016 het belang van innovatief woon-werk leven laat zien. Op basis van onderzoek en ervaringen ontwikkelden zij het ‘ReConnect’ programma, om werknemers handvatten te geven om binnen de organisatie samen op afstand te kunnen werken. Op een interactieve manier leren werknemers binnen een organisatie hoe ze na lange tijd weer samen - en op afstand - kunnen werken. Daarbij wordt het gevoel van saamhorigheid en collegialiteit vergroot binnen een verantwoorde omgeving.