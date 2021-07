​WADM helpt Excelsior Rotterdam met corporate identity

WADM (voorheen: Waal aan de Maas) heeft de Rotterdamse eerste-divisie-voetbalclub Excelsior geholpen met haar corporate identity. De bijpassende nieuwe huisstijl, inclusief een restyle van het oude logo, is op 28 juni aan het publiek gepresenteerd door Daan Bovenberg, Algemeen Directeur van de club uit Kralingen.

Het blootleggen van de identiteit en in het bijzonder de bijpassende kernwaarden was voor Bovenberg een fundamentele stap in de route die de club toekomstbestendig moet maken en weer terug moet brengen naar het hoogste niveau van het Nederlandse voetbal – ambitieus met respect voor het verleden.



Excelsior kijkt vooruit



Bovenberg: “Een paar jaar geleden zijn wij gedegradeerd en dit jaar speelden we, veelal zonder publiek, slechts in de middenmoot van de Keuken Kampioen Divisie. Dat matcht niet bij de ambities van Excelsior. Daarom hebben wij als club, in nauw overleg met supporters en sponsoren, een routekaart geschetst dat van Excelsior een stabiele eredivisionist moet maken. Wij willen dat gestructureerd en gefundeerd doen, vanuit onze kernwaarden. Daardoor kwamen we bij WADM terecht, met hun BrainSells-aanpak. Een aanpak die precies heeft blootgelegd waar Excelsior voor staat en wat ons anders maakt dan andere clubs in de regio.”

Neuro-marketing-methoden

Erwin Oskam, Strategisch Directeur van WADM, valt Bovenberg bij: “Dat is plat gezegd wel wat wij doen: organisaties positioneren. Met neuro-marketing-methoden een organisatie ontleden en de ware aard naar de oppervlakte brengen. En die ware aard vertalen naar een corporate identity, een boodschap en uiteindelijk een huisstijl waarmee Excelsior zich op haar geheel eigen wijze kan onderscheiden van de concurrentie. En die concurrentie moet je in dit geval heel wat breder zien dan Sparta, Feyenoord en andere sportclubs. Denk ook aan Netflix, de kroeg en de sportschool. Dat onderscheiden doen we overigens niet door zo maar iets te verzinnen; het moet wel echt waar zijn.”

Oskam vervolgt: “Met sprookjes vertellen ga je namelijk de oorlog niet winnen – zeggen we altijd ‘op Zuid’. De identiteit moet kloppen en je moet jouw unieke eigenschapen durven in te zetten om je ook echt te onderscheiden. Daan en zijn team durfden dat. Accepteerden zelfs dat wij ons aan hun logo waagden. Eigenlijk iets dat wij niet standaard doen; als iets goed is, blijf je ervan af. Maar hier klopte het gewoon niet. En het was bovendien een allegaartje van merken en logo’s geworden daar op Kralingen. Past ook wel bij Excelsior, maar het helpt niet als je een sterk merk wil bouwen. Daarom zijn we begonnen met de merkenstructuur. Past wel bij de gestructureerde manier van werken van Daan.”

Bovenberg: “Om die logo-verandering hadden we vooraf inderdaad niet gevraagd. Maar al snel bleek dat als we een volgende stap wilden zetten met de gehele club en onze bijbehorende entiteiten ook het wijzigen van ons logo essentieel was. Het past bij onze toekomstvisie, maar doet geen afbreuk aan het verleden. Net als het verhaal van Excelsior, dat we nu goed en helder op papier hebben gezet. Met als nuttig distillaat weer een heldere missie en visie, inclusief kernwaarden. Die pakken we er nu echt telkens bij als we een belangrijk besluit moeten nemen. Ja, het gaat zelfs zo ver dat een speler bij die kernwaarden moet passen. Wat dat betreft verschilt een voetbalclub weer niet heel veel van een doorsnee bedrijf.”

Oskam reageert daarop: “Wat natuurlijk wel anders is zijn de actoren en factoren die een rol spelen. Je hebt te maken met supporters en sponsoren, personeel en spelers. De club is van iedereen, er zit veel emotie omheen. Dat maakte deze klus anders dan we normaal gewend zijn. Onze sweetspot is B2B, maar onze eigen BrainSells-aanpak is na bijna 100 trajecten zo uitgekristalliseerd dat we er ook een merk als Excelsior Rotterdam mee kunnen helpen. Let wel: ‘Excelsior Rotterdam’ vanaf nu en niet langer ‘S.B.V. Excelsior’ – ook dat kon gevoelig liggen, maar zoals Daan al zei doen we nooit iets zonder reden. En Daan ook niet, vandaar dat hij voor WADM koos. Zijn we trots op. Met recht: hashtag samensterk.”

Mission accomplished



Oskam vervolgt: “Zo’n traject is ook echt teamsport, bureau kan niet zonder klant en klant kan niet zonder bureau. Ik ben ervan overtuigd dat geen enkele organisatie dit zelf kan, hoeveel knappe koppen je ook in de directie of op de communicatieafdeling hebt zitten. Al met al een geslaagd traject en ik denk dat we met onze aanpak prima invulling hebben gegeven aan de concrete opdracht van Daan: help Excelsior met de positionering en een authentiek verhaal dat waar is, onderscheidend is, inspireert, relevant is en trots oproept. Lever een helder document op waaruit Excelsior haar ambities, beleid, boodschappen, uitingen en producties voor de komende jaren kan extraheren. Mission accomplished, lijkt mij.”