​Virtual twins: nieuwe troef voor klinische studies?

Tijdens de zoektocht naar geschikte COVID-19-vaccins werden klinische studies onder allesbehalve ideale omstandigheden uitgevoerd. Virtual twin-technologie bleek een waardevol hulpmiddel, met een grote potentie voor de toekomst.

COVID-19 heeft de medische wereld op zijn kop gezet. Laboratoria, ziekenhuizen en klinieken werden in korte tijd overbelast. Tegelijkertijd werkten onderzoekers maandenlang onvermoeibaar door in hun zoektocht naar potentiële kandidaat-vaccins, om deze in slechts enkele maanden op de markt te brengen.

Er bestaat nog steeds onzekerheid over de toekomst van klinische studies in een post-pandemische wereld. Toch bieden de veranderingen die de farmaceutische sector als reactie op de pandemie heeft doorgevoerd, mogelijkheden voor een nieuwe kijk op de toekomst.

Virtuele klinische studies

Maandenlange lockdowns werden in de strijd tegen COVID-19 niet geschuwd. Dat had weliswaar effect op de verspreiding van het virus, maar betekende ook dat de manier waarop klinische proeven werden uitgevoerd, van de ene op de andere dag volledig overboord moest.

Voor velen bracht de pandemie het inzicht dat standaardprocessen niet langer voldeden. De sector voor biowetenschappen vormde daarop geen uitzondering. De vertrouwde hulpmiddelen en technologieën voor het uitvoeren van klinische studies voldeden niet meer, waardoor een radicale verandering nodig was.

In een recent onderzoek bekeken we de invloed van COVID-19 op hun manier van werken. Het bleek een klein wonder dat de sector in zo'n korte tijd zoveel kandidaat-vaccins heeft ontwikkeld en getest. Bij maar liefst 62% van de bedrijven belemmerden verouderde processen tijdens de pandemie op afstand samen te werken. 65% had als gevolg van deze processen zelfs moeite om toegang te krijgen tot waardevol COVID-19-onderzoek.

Een radicale verandering in het proces van klinische studies was het resultaat. Volgens de recente enquête heeft 78% van de life sciences-bedrijven in Nederland het gebruik van digitale tools voor klinische studies versneld.

De invoering van virtuele klinische studies stelt labs bovendien in staat een alternatief controleproces te doorlopen, waarbij gebruik wordt gemaakt van historische klinische gegevens. In een traditionele setting moesten ze eerst stapels bevindingen verzamelen alvorens ze hun kandidaat-geneesmiddel ter goedkeuring konden indienen.

Met de keuze voor een digitale aanpak heeft de biowetenschappensector laten zien dat ze veel sneller kan werken, de marges voor fouten kan verkleinen en het testproces voor zowel onderzoekers als patiënten kan verbeteren. Deze nieuwe aanpak biedt een doeltreffende oplossing voor een van de grootste uitdagingen in de farmaceutische industrie: nieuwe en doeltreffende behandelingen zo snel mogelijk bij de patiënten brengen.

Virtual twins zijn de sleutel

Voor bedrijven die het verbeteren van de patiëntresultaten als hun belangrijkste prioriteit beschouwen, is de beschikking over de juiste hulpmiddelen cruciaal. Daarom heeft 65% van de bedrijven digitale technologieën zoals virtual twins geïmplementeerd om hen te helpen innoveren tijdens de pandemie.

Met behulp van nieuwe digitale tools kunnen laboratoria modellen maken die de potentiële effecten van kandidaat-geneesmiddelen op patiënten beter kunnen beoordelen. Dat maakt onderzoekers minder afhankelijk van controlegroepen. In plaats daarvan kunnen ze modellen gebruiken voor de identificatie van de risico's en resultaten van kandidaat-geneesmiddelen. Virtual twin-technologie voor klinische studies is ontworpen met drie doelstellingen in gedachten:

- Vereenvoudiging van het R&D-proces: R&D-teams moesten in de nasleep van de pandemie andere prioriteiten stellen voor nieuw onderzoek. Dankzij virtual twin-technologie kunnen laboratoria en onderzoeksteams van alles virtuele modellen maken, van een molecule tot een medisch hulpmiddel. Zo kunnen ze de doeltreffendheid en nauwkeurigheid in de virtuele wereld testen. Door in een digitale omgeving te werken, helpen de platforms ook de risico's op menselijke fouten bij de gegevensinvoer te verminderen en zijn eventuele afwijkingen veel sneller te corrigeren.

- Vermindering van de behoefte aan placebogroepen: Dankzij virtual twins kunnen onderzoekers enorme hoeveelheden gegevens verzamelen en deze omzetten in modellen van organen. In de toekomst moet zelfs een compleet model van een patiënt mogelijk zijn. Op die manier kunnen ze testen hoe een potentiële behandeling zou uitpakken voor een patiënt met een specifieke aandoening.

- Versnelde uitwisseling van informatie en controles: alle gegevens staan op een gecentraliseerd, sterk beveiligd digitaal platform. Dat maakt het veel gemakkelijker om ze met de relevante partijen te delen en tegelijkertijd de machtigingen te beheren en de privacy van de patiënten te waarborgen.

De afgelopen maanden zijn deze nieuwe instrumenten gebruikt voor het stimuleren van R&D voor COVID-19-vaccins en -behandelingen. Onderzoekers kunnen deze technologie bovendien inzetten in de strijd tegen nieuwe varianten. Het helpt hen in de zoektocht naar nieuwe manieren om te voorkomen dat de ziekte zich verder verspreidt en om patiënten te genezen.

Het onderzoek naar COVID-19 is echter slechts één van de uitdagingen die de sector moet oplossen. Door de omvang van de pandemie heeft meer dan 66% van de biowetenschapsbedrijven het onderzoek naar andere behandelingen moeten stopzetten. Nu het COVID-vaccinprogramma wordt voortgezet en patiënten boosters krijgen voor de afweer tegen de Delta-variant, is het tijd dat de industrie verder kijkt. Virtual twins zijn ‘here to stay’ en gaan nog van grote waarde zijn.

Dit artikel is geschreven door Richard Coxon, head of life sciences bij Dassault Systèmes.